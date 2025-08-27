Palo Alto Networks 助客戶啟動企業級「量子安全防護」

快訊

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
Palo Alto Networks。圖／公司提供
全球資安領導品牌Palo Alto Networks（PANW）27日宣布，正式推出兩項全新資安解決方案，協助企業自信應對快速演變的量子威脅，並跟上高度動態的雲端與 AI 環境。這些創新方案為企業提供所需的可視性、靈活性與強韌防護，加速量子防護準備，並在多雲世界中保護工作負載安全。

Palo Alto Networks網路安全資深副總裁暨總經理 Anand Oswal 表示，「量子對加密技術的威脅已不再只是理論，而是一個不可避免的趨勢，必須立即採取行動。藉由這些全方位量子防護的新功能，我們正開創新時代的防護先鋒。每位使用我們最新軟體的Palo Alto Networks 客戶，都能加速邁向量子安全，並擁有所需的智慧與基礎架構，主動保護最關鍵資產，抵禦明日的威脅」。

IDC 資安與信任團隊研究經理 Pete Finalle 表示，隨著量子防護準備的迫切性增加，加上多雲環境的快速普及與人工智慧的迅速發展，現代企業面臨了複雜且分散的資安局面，導致在建立具韌性的零信任架構時，出現盲點與政策不一致。Palo Alto Networks 以「加密敏捷性（crypto agility）」主動應對量子運算威脅，是其重要差異化優勢。此外，具高度延展性的軟體防火牆，結合完整部署自動化與原生微分段技術，可解決網路安全中關鍵的可視性與營運挑戰。

美國職籃（NBA） 混合雲網路資深經理 Mehdi Lahrech 表示，「我們致力於提供安全且高效能的數位體驗，從即時比賽分析到粉絲互動，都希望與社群建立信任。隨著多雲基礎架構的擴展，我們依賴 Palo Alto Networks 創新的平台來支持這個願景。藉由這次最新更新，我們獲得一個統一的平台，能讓我們快速擴展服務、保護關鍵數位資產，並超前應對持續演變的威脅，使 Palo Alto Networks 成為我們值得信賴的合作夥伴，共同守護比賽安全的未來」。

Sabre 資訊安全長暨資深副總裁 Scott Moser 表示，「Sabre 的願景是藉由創新的軟體與技術解決方案，推動全球旅遊產業發展，我們不能因資安威脅而分心或拖慢腳步。面對 AI 驅動的攻擊者、複雜的全球架構，以及量子運算所帶來的巨大變革影響下，我們需要一個具強大願景且執行力卓越的資安夥伴。此次宣布是另一個里程碑，再次證明了為何 Palo Alto Networks 是我們資安防護的首選夥伴」。

