「2025數位政府高峰會」登場 中華電助力政府強化資安、韌性數位治理

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電（2412）今日參加「2025數位政府高峰會」，展出自主研發「xTrust零信任網路系統」，同時針對政府機關及企業機構上雲過程中最關注的效能、穩定性與資安議題，推出涵蓋雲端、網路到端點資安的「雲網端安」一站式解決方案，協助各單位穩健上雲、無縫轉型。

「2025數位政府高峰會」27日於台北登場 ，數位發展部主任秘書胡貝蒂、資通安全署署長蔡福隆、數位政府司司長王誠明等亦受邀分享公部門在AI時代的挑戰。

中華電信認為，隨著威脅樣態日益複雜，傳統邊界式防禦已難有效應對現代攻擊。

中華電信研究院資通安全研究所計畫主持人孫漢傑於大會議程指出，零信任架構（Zero Trust Architecture, ZTA）主張「不預設信任」，強調持續驗證與最小授權原則，為政府機構建立韌性資安防線提供清晰實施藍圖。

孫漢傑進一步表示，依循NIST指引，推動零信任導入應從關鍵資產與風險熱區出發，整合身分驗證、存取控制、資安監控等模組，搭配自動化與治理機制，以提升資安可視性、降低橫向移動風險，並強化整體數位韌性。

中華電信表示，「xTrust零信任網路系統」以「身分鑑別、設備鑑別、信任推斷」為核心，結合 FIDO2與WebAuthn等國際標準與即時行為風險評分，可為各裝置與使用者強制執行身分驗證與差異化授權，有效阻絕未經授權存取行為，並大幅抑制橫向移動攻擊。產品服務更榮獲2024年「第21屆國家品牌玉山獎」最佳產品類肯定，並通過資安院20項嚴謹測試，在公部門已具備多起實務導入經驗，可在用戶、設備到應用層級落實精準控管，全面提升政府機關的數位韌性。

中華電信企業客戶分公司總經理張本元表示，面對AI及雲端應用快速普及，公部門應建立一個能隨威脅演進而持續強化的資安治理架構。xTrust零信任網路系統透過AI驅動的即時風險分析與自動化防禦能力，提供「可落地、可擴展、可治理」的零信任解決方案，協助政府打造可信任的數位治理平台，讓民眾在享受便捷數位服務的同時，也能安心信賴政府的資安防護。

中華電信強調，致力於成為數位生態系統的協創者，持續深耕資安、雲端與通訊韌性技術，以科技賦能政府機關及產業夥伴，攜手推動服務型智慧政府願景，共創全民共享的安全數位未來。

