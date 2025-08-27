美國布局按原來進度 緯創董座林憲銘：關稅說不定是轉機
針對緯創（3231）美國設廠布局是否加速？緯創董事長林憲銘27日表示，「緯創現在都是按照原來的進度，並沒有加速，並沒有慢，反正按照我們原來的進度。重點是，我們看到美國現在所要課徵稅率，各方面其實很混亂，現在美國政府怎麼執行，執行多少百分比，我覺得他們內部還是很亂。」
他說，「目前，一方面是我們政府也跟他們（美國）還在談判，這個過程還有一段時間，至於緯創自己的布局不會停止，緯創就是繼續做」。
緯創在德州的達拉斯與艾爾巴索都有生產據點，加上原本在墨西哥也有工廠，這是美洲的布局，另外，緯創本來在加州還有一個廠，是靠近緯創的客戶，未來加州廠可以做驗證，貼近客戶。以前是在台灣做驗證之後，再送去美國。
至於歐洲布局？他說，緯創在歐洲本來就有工廠，捷克廠運作相對單純，因為主要的技術核心都不在那裡，那裡只是做製造的最後一端，還有交貨。
他強調，「未來幾年，台灣要成長，還是必須要往外走，因為台灣畢竟資源有限，水電土地，還有人才，都比較有限。因為資金可以全球流動，人才也可以有一些往來，但是人才的限制還是很大，土地水跟電，都沒辦法交換，那個都只有在你家裡，因此，台灣本身的限制就很大，但資金是全球的，信息也是全球的，我們要利用這個，然後把我們的力量往外，要能夠利用到別人的資源」。
他說，台灣要能夠利用美國的電力、水與人才，因為資金是全球流動，這也會幫助台灣，增加整體競爭力，以及提升台灣整體GDP。
他指出，「大家看美國的關稅，好像是危機，說不定是一個轉機，你倒過來看轉機的那一面，你會變得比以前更主動，想得更遠，因為你想要如何真正用到那邊（美國）的資源，讓我們繼續壯大，而不只是為了應付關稅，這樣想的話，格局與規模，就會不一樣」。
