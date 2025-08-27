國雲停車AI智慧停車驚豔國際 亮相美國 ITS 大展

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
台中市交通局局長葉昭甫(中)、台中市交通局停管處處長盧佳佳(左二)及國雲停車團隊。記者邱馨儀／攝影
中保科技集團旗下國雲停車宣布，與台中市政府共同參加美國智慧運輸系統（ITS）大展，以「美學 X AI科技」為參展主題，聚焦「城市美學服務」與「AI科技服務」兩大核心亮點。此次展出不僅展示台灣智慧停車的創新成果，也展現產官合作推動智慧交通的國際示範效益。

國雲停車團隊於8月24日至28日，參加在美國亞特蘭大市喬治亞世界會議中心舉辦的第31屆智慧運輸世界大會（ITS World Congress），本次大會吸引80個國家，約2萬人參加。包含200場論壇、1,000家以上廠商及機關參展、500場展示及技術參觀。國雲停車將展現國際化智慧停車解決方案。

中保科技集團董事長林建涵表示：「國雲停車作為集團智慧交通的重要布局，展現的不只是單一設備，而是一整套智慧停車解決方案，也符合落實ESG的理念與世界潮流。我們將透過國際舞台推廣台灣的創新經驗，並積極與全球夥伴合作，共同建構智慧城市。」

國雲停車董事長張奕春也表示：「我們持續以AI科技與城市美學為核心，推動智慧停車服務，讓交通管理更有效率、更具人性化。在美國ITS舞台上，國雲停車將首度公開「低位攝影智慧開單設備」與「AI車牌辨識馬賽克技術」，鎖定全球智慧交通需求市場，尋求國際合作夥伴與專案合作機會，積極拓展海外布局，此次參與ITS World Congress，將是國雲停車邁向國際的重要一步。」

國雲停車在創新應用設備上，則首度展示的新研發的低位影像辨識系統，設計包含路緣石方型、半圓型及邊溝蓋型三種樣式，外觀低調簡約，能自然融入城市環境。此設計不僅解決路邊停車管理問題，更兼顧街道美感，減少視覺干擾，為智慧城市建設提供全新典範。

