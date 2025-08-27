快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中科管理局最近與光泰環能公司合作成立「台灣碳移除中心」，以中科園區修剪樹木的枝條作為原料進行熱裂解，將樹木生質材產製成高品質的生物炭，妥善運用到土壤裡，達到永久固碳效果。產出的第一批生物炭已通過歐洲生物炭驗證（European Biochar certificate, EBC），並已應用回歸於園區土地，進而已取得台灣第一張國際碳匯憑證(C-sink)，可於全球碳交易市場上架。同時也獲得國際最大碳移除數據平台「CDR.fyi」登記為全亞洲第一件設備專案。

中科管理局今天上午舉辦記者會公布此一喜訊，並說EBC認證程序是應用全球最新且嚴謹的數位驗證技術，作業佐證及設備操作參數均需依數位格式上傳公正單位，驗證得出每1噸光泰環能所產製的生物炭具「2.625噸」二氧化碳移除量。這項執行成果是台灣的首例，同時也建立了鏈結國際碳權認證機制的實際經驗。

中科管理局說，光泰環能生物炭之材料化應用除了運用在農業與飼料外，也擴展至3C產品的塑膠材料、水泥及美妝產品之低碳化及機能化，另亦與台泥公司合作，研發創新型低碳建材。同時也獲得中科新興科技應用產學合作計畫的支持，期許該計畫加速生物炭之材料化應用以及設備本土化和產業化。

中科管理局長許茂新說，呼應行政院「台灣2050淨零排放路徑及策略」，中科正積極推動低碳科技創新與園區永續治理之前瞻布局，除了光泰環能的實績，今天也邀請具智慧製造、碳資產治理、區塊鏈碳權交易、負碳材料與碳移除技術等綠色科技廠商，展現中科在加速低碳科技創新的具體成果。

許茂新在活動後也和與會的綠色科技廠商共同為苗木施添加生物炭，讓與會貴賓進一步認識碳循環，體驗碳封存走入日常的可能性，未來將攜手產業多元驅動邁向淨零未來。

中科管理局積極推動低碳科技創新與園區永續治理之前瞻布局，今邀請具智慧製造、碳資產治理、區塊鏈碳權交易、負碳材料與碳移除技術等綠色科技廠商，展現加速低碳科技創新的具體成果。記者黃寅／攝影
中科管理局積極推動低碳科技創新與園區永續治理之前瞻布局，今邀請具智慧製造、碳資產治理、區塊鏈碳權交易、負碳材料與碳移除技術等綠色科技廠商，展現加速低碳科技創新的具體成果。記者黃寅／攝影

