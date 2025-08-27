仁寶伺服器支援 NVIDIA RTX PRO 加速企業打造新世代AI工廠
仁寶（2324）今天正式推出SX420-2A AI伺服器，支援全新NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU。此一重要里程碑，充分展現仁寶在人工智慧(AI)與高效能運算(HPC)領域的技術實力與前瞻布局。
SX420-2A採用NVIDIA MGX模組化架構，具備4U高密度設計，兼容EIA 19吋與ORv3 21吋機架，並可支援多達八張NVIDIA RTX PRO 6000 GPU。這款NVIDIA RTX PRO伺服器同時提供支援最新高效能網路技術的配置，包括NVIDIA BlueField-3 DPU與NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC（內建PCIe Gen 6交換器），大幅提升資料中心的連結效能與擴充性。
藉由這些強大組合，平台能協助企業加速多元應用，包括AI推理、Agentic AI、數位分身、機器人模擬及科學研究等。與前一代相比，RTX PRO 6000 GPU在AI推理與物理模擬工作負載上提供超過5倍效能提升，同時大幅降低單位效能成本。
除了硬體效能的躍升，該系統更針對NVIDIA AI Enterprise軟體平台所設計，完整支援各類框架、程式庫及NVIDIA NIM微服務，協助企業在雲端與地端環境中無縫擴展AI部署。同時，透過NVIDIA Omniverse程式庫與NVIDIA Cosmos世界基礎模型所開發的工業AI與實體AI應用，也能充分發揮效能，加速數位分身開發、機器人測試與大規模合成數據生成，推動智慧製造與新世代實體AI的實現。
仁寶電腦數據中心設施解決方案事業群副總張耀文表示 :「AI基礎架構正邁入新一波轉型浪潮。結合SX420-2A與NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU，不僅帶來卓越效能，更提供靈活性以因應未來產業需求，協助客戶在AI時代強化競爭力。」
透過此次合作，仁寶不僅展現持續推動AI與高效能運算的承諾，更進一步鞏固其在全球資料中心市場的地位。公司將持續與生態系夥伴緊密合作，推出更多創新解決方案，協助企業以更高效能、更佳能效與更靈活的基礎架構，全面迎接AI新世代。
