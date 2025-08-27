人形機器人真正價值在AI！達明陳尚昊揭下個里程碑

廣達（2382）集團旗下達明（4585）執行長陳尚昊27日指出，人形機器人重點不是長得像人，更重要的是背後的人工智慧，是採用最新AI技術實現，他認為，機器人下一個希望達成的里程碑，是用AI技術在「觀看、思考、動作」上，讓機器人表現出更像人的行為。

陳尚昊今日參加經濟日報舉辦的科技論壇，以「超級機器人的未來」為主題，暢談AI與機器人趨勢。

經濟日報於27日在台北國際會議中心（TICC）舉辦2025科技論壇，以「開啟AI新紀元」為主題。本論壇由經濟日報主辦，協辦單位為中華電信、工研院、資策會、日月光集團、玉山銀行、凱基金控。

陳尚昊表示：「達明關注『Physical AI』，關注點在機械手臂、終端產品，達明的協作機器人是將機械手與大腦整合在一起，推出的第一天就內建視覺，在結合AI、視覺與機器人下，我們重新定義我們的產品為『AI COBOT』。」

陳尚昊指出，近期達明正式發表首款人形機器人「TM Xplore I」，其實重點不是外形長得像人形，更重要的是背後的人工智慧，是採用最新AI技術實現。

陳尚昊解析背後AI訓練過程，一開始是收集資料，用人採取VR方式教導，或透過手臂辨識去教導，再透過Mimmic、輝達（NVIDIA）Cosmos模型等模擬各種不同環境，最後布署到邊緣端。

陳尚昊表示，達明從2024年就開始進行這些AI訓練，直到最近才比較有成果。

陳尚昊認為，「人形機器人最終講的是到底能做什麼事？我每次都跟團隊說，他最適合打雜。因為比如說工廠進料在挑選時，是沒有專用機的，或者有人說要拿來搬運貨物，亦或拿來用在產線組裝」。

陳尚昊強調，「其實最終這些還是要看CP值，比如人形機器人要用在組裝產線上，但有時候單臂或採取非手臂形式反而更快、更便宜。」

陳尚昊認為，從達明發展來看，從做傳統機器人，後來將視覺及AI整合進協作機器人，而下一個里程碑，希望有三點能達成。第一、有更多的感測器，尤其著重在視覺，第二、AI能擔任大腦做思考，第三、機器人的動作能由AI自行決定。

陳尚昊強調，「這個概念就跟人的行為一樣，每次在講人形機器人，我都說是要像人的行為。他舉例，比如你叫人去拿一個東西，他不知道座標位置，但人還是能拿，因為他透過視覺看到，而到人形機器人時，他也不知道座標在哪，也是透過視覺去感知、執行，這是我們認為下一代AI造成的變革」。

陳尚昊回顧，自己1990年代加入當時以光碟機為主業的廣明，而廣明很快就上市，他自嘲，「我是把光碟機做到上市，也做到掛，2016年就完全收掉這個事業，因此走投無路下做機器人。」

他說，「2012年我們花了一年時間做出傳統機器人，但做完後馬上決定停止，因為沒有差異化，因此我們才轉做協作機器人，而我們一開始就已經把視覺整合進機器人裡，2015年達明正式從廣明分拆出去，2017年對外販售機械手，而廣達集團內部也用了很多協作機器人」。

陳尚昊表示，傳統工業機器人與協作機器人最大的差別就是安全性，傳統工業機器人在操作不當下，很容易出現工安事故，但協作機器人感知到人，就會立刻停止，因此安全性更高，如機械手臂加上AMR，且在導入AI技術上，協作機器人也比傳統機器人好用。

陳尚昊指出，「2022年是我們開發的分水嶺，因為ChatGPT出現。當時，我們公司因為有很多不同語文的產品型錄，每年要花200-300萬元翻譯，我們後來就使用AI解決，而員工在寫程式或行銷也都有採用人工智慧」。

此外，陳尚昊表示，「數位孿生（Digital Twin）技術出現讓大家相信AI不一樣，其實西門子、達梭等國外大廠以前都有推出模擬軟體，技術表現都很厲害，但牽涉到視覺就不太行，比如人形機器人就是根據視覺決定怎麼走，這就必須要有很仿真的環境，後來我們採用輝達Omniverse建構高保真數位孿生工廠場景，他能做到非常仿真，拿到想要的資料」。