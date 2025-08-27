國巨：與日本官方討論 預期獲得收購芝浦電子 FDI 核准

國巨*（2327）股份有限公司已於2025年5月9日正式對芝浦電子股份有限公司（TSE：6957， 以下簡稱「 芝浦電子 」）發動公開收購。芝浦電子為全球知名的負溫度係數（NTC，negative temperature coefficient）熱敏電阻製造商，具備堅強的技術實力。

國巨欣然宣布，已與日本經濟產業省（METI）就公開收購芝浦電子股份一事完成條件協議之討論。鑒於此一正面進展，國巨將於今日提交所有必要之監管文件。

依據日本相關法規，國巨將公開收購期間延長至2025年9月10日。

根據日本法律顧問之評估，國巨預期最遲將於2025年9月10日取得本次公開收購案之核准。

國巨成立於1977年，總部設於台灣，是一家全球電子零組件及全方位解決方案服務供應商，提供產業界知名品牌的各類被動元件技術。目前國巨年營收超過40億美元，全球員工超過40,000人。國巨在35個國家擁有61個製造基地和20個研發中心，擁有領先的電子零組件產品組合及全球化的生產和銷售能力，能夠滿足客戶在各個終端市場領域的多樣化需求。