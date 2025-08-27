快訊

罷免傅崐萁失敗！「台派」咖啡店黯然關了 從花蓮轉台南開店

與中央同步改組 民進黨4部門主管換人

擺脫「情勒鳥」APP！Google翻譯推教學模式搶市 還有超強即時翻譯

國巨：與日本官方討論 預期獲得收購芝浦電子 FDI 核准

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

國巨*（2327）股份有限公司已於2025年5月9日正式對芝浦電子股份有限公司（TSE：6957， 以下簡稱「 芝浦電子 」）發動公開收購。芝浦電子為全球知名的負溫度係數（NTC，negative temperature coefficient）熱敏電阻製造商，具備堅強的技術實力。

國巨欣然宣布，已與日本經濟產業省（METI）就公開收購芝浦電子股份一事完成條件協議之討論。鑒於此一正面進展，國巨將於今日提交所有必要之監管文件。

依據日本相關法規，國巨將公開收購期間延長至2025年9月10日。

根據日本法律顧問之評估，國巨預期最遲將於2025年9月10日取得本次公開收購案之核准。

國巨成立於1977年，總部設於台灣，是一家全球電子零組件及全方位解決方案服務供應商，提供產業界知名品牌的各類被動元件技術。目前國巨年營收超過40億美元，全球員工超過40,000人。國巨在35個國家擁有61個製造基地和20個研發中心，擁有領先的電子零組件產品組合及全球化的生產和銷售能力，能夠滿足客戶在各個終端市場領域的多樣化需求。

國巨 日本 電子股

延伸閱讀

阻中國人移民? 日「社長簽證」投資金額擬調高6倍

日本東京連10天高溫破35度 寫下觀測史最多天紀錄

網傳日本4市將成非洲人「第二故鄉」 日民眾不安

經典賽／Netflix花「5倍」150億日圓奪轉播權 日媒以「黑船」形容

相關新聞

輝達H20晶片喊停？緯創董座林憲銘：影響不大 不用擔心

針對外傳輝達（NVIDIA）H20晶片生產突然喊停，是否有影響？緯創（3231）董事長林憲銘27日表示：「本來就沒有那一...

鳳凰城最猛沙塵暴對台積電有影響？公司回應來了

鳳凰城近日發生有史以來40多年最猛沙塵暴歷時約三小時，有別過往數十分鐘程度，引發美國當地討論，同時發生地點就在台積電（2...

美國布局按原來進度 緯創董座林憲銘：關稅說不定是轉機

針對緯創（3231）美國設廠布局是否加速？緯創董事長林憲銘27日表示，「緯創現在都是按照原來的進度，並沒有加速，並沒有慢...

中科碳排大步向前 取得台灣第一張國際碳匯憑證

中科管理局最近與光泰環能公司合作成立「台灣碳移除中心」，以中科園區修剪樹木的枝條作為原料進行熱裂解，將樹木生質材產製成高...

2025科技論壇 中華電林榮賜：建構電信雲、算力雲及AI應用 搶進AI商機

中華電信總經理林榮賜27日參加經濟日報舉辦的科技論壇，林榮賜以「AI賦能 協創百工百業」為主題，暢談AI趨勢，他更認為，...

三大動能力挺美股表現 布局美股卓越50 ETF 迎中長線成長機會

美企財報頻傳佳音！儘管美國總統川普祭出高關稅政策，一度引發市場對經濟放緩的憂慮，但標普500企業第2季財報依舊亮眼，逾八...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。