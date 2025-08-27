輝達H20晶片喊停？緯創董座林憲銘：影響不大 不用擔心

針對外傳輝達（NVIDIA）H20晶片生產突然喊停，是否有影響？緯創（3231）董事長林憲銘27日表示：「本來就沒有那一塊營業額的預算，那現在突然有了，然後假設他們可能又叫停，或是慢了下來，對我們也沒什麼影響，所以其實對臺灣的企業，那一塊其實沒什麼影響。」

林憲銘說，「是對輝達的規劃，可能他們（輝達）需要做一些調整這樣而已，但是我也不覺得對輝達有很大的影響，因為他的其它部門太大了」。

他強調，「其實，我也不曉得那個內容是什麼，我只是說，對大家的影響來講的話，我不覺得是很大，所以就不用太擔心了」。