聽新聞
0:00 / 0:00
輝達H20晶片喊停？緯創董座林憲銘：影響不大 不用擔心
針對外傳輝達（NVIDIA）H20晶片生產突然喊停，是否有影響？緯創（3231）董事長林憲銘27日表示：「本來就沒有那一塊營業額的預算，那現在突然有了，然後假設他們可能又叫停，或是慢了下來，對我們也沒什麼影響，所以其實對臺灣的企業，那一塊其實沒什麼影響。」
林憲銘說，「是對輝達的規劃，可能他們（輝達）需要做一些調整這樣而已，但是我也不覺得對輝達有很大的影響，因為他的其它部門太大了」。
他強調，「其實，我也不曉得那個內容是什麼，我只是說，對大家的影響來講的話，我不覺得是很大，所以就不用太擔心了」。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
📢 行動電源充電超燙！日男「放進冰箱」降溫險燒毀房間 專家曝1招自保
📢 日女嫁ChatGPT！每天熱戀對話「好幸福」 OpenAI執行長示警
📢 蘋果iPhone 17 Air真的太薄！傳iPhone 4手機殼起死回生Hold住新機
📢 羅技Flip Folio iPad保護殼開箱！分離式鍵盤高CP 舊iPad Pro竟能支援
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言