快訊

罷免傅崐萁失敗！「台派」咖啡店黯然關了 從花蓮轉台南開店

與中央同步改組 民進黨4部門主管換人

擺脫「情勒鳥」APP！Google翻譯推教學模式搶市 還有超強即時翻譯

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達H20晶片喊停？緯創董座林憲銘：影響不大 不用擔心

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
緯創董事長林憲銘。記者蕭君暉／攝影
緯創董事長林憲銘。記者蕭君暉／攝影

針對外傳輝達（NVIDIA）H20晶片生產突然喊停，是否有影響？緯創（3231）董事長林憲銘27日表示：「本來就沒有那一塊營業額的預算，那現在突然有了，然後假設他們可能又叫停，或是慢了下來，對我們也沒什麼影響，所以其實對臺灣的企業，那一塊其實沒什麼影響。」

林憲銘說，「是對輝達的規劃，可能他們（輝達）需要做一些調整這樣而已，但是我也不覺得對輝達有很大的影響，因為他的其它部門太大了」。

他強調，「其實，我也不曉得那個內容是什麼，我只是說，對大家的影響來講的話，我不覺得是很大，所以就不用太擔心了」。

輝達 董事長

延伸閱讀

輝達台灣總部進度 李四川曝「黃仁勳希望明年5月開工」

10.7萬元 輝達「新大腦」Jetson Thor 開賣 加速通用時代來臨

晶片搶推潮 Google、超微衝刺新一代 AI 處理器 台積左右逢源

華爾街投行：大陸全面禁購H20晶片 輝達訂單卡關

相關新聞

輝達H20晶片喊停？緯創董座林憲銘：影響不大 不用擔心

針對外傳輝達（NVIDIA）H20晶片生產突然喊停，是否有影響？緯創（3231）董事長林憲銘27日表示：「本來就沒有那一...

鳳凰城最猛沙塵暴對台積電有影響？公司回應來了

鳳凰城近日發生有史以來40多年最猛沙塵暴歷時約三小時，有別過往數十分鐘程度，引發美國當地討論，同時發生地點就在台積電（2...

美國布局按原來進度 緯創董座林憲銘：關稅說不定是轉機

針對緯創（3231）美國設廠布局是否加速？緯創董事長林憲銘27日表示，「緯創現在都是按照原來的進度，並沒有加速，並沒有慢...

中科碳排大步向前 取得台灣第一張國際碳匯憑證

中科管理局最近與光泰環能公司合作成立「台灣碳移除中心」，以中科園區修剪樹木的枝條作為原料進行熱裂解，將樹木生質材產製成高...

2025科技論壇 中華電林榮賜：建構電信雲、算力雲及AI應用 搶進AI商機

中華電信總經理林榮賜27日參加經濟日報舉辦的科技論壇，林榮賜以「AI賦能 協創百工百業」為主題，暢談AI趨勢，他更認為，...

三大動能力挺美股表現 布局美股卓越50 ETF 迎中長線成長機會

美企財報頻傳佳音！儘管美國總統川普祭出高關稅政策，一度引發市場對經濟放緩的憂慮，但標普500企業第2季財報依舊亮眼，逾八...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。