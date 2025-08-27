中科展現綠色創新科技 力拚台積電10月動工建廠

快訊

中央社／ 台中27日電

中科管理局今天匯集5家綠色科技廠商，共同展現中科引領綠色創新技術研發與應用成果，會中並透露，中科二期園區擴建案公共工程正趕工中，力拚10月供台積電進駐動工建廠。

響應行政院「台灣2050淨零排放路徑及策略」，中科管理局今天舉辦「多元驅動指路淨零∞綠色科技低碳產業群聚共創」活動，活動最後以「生物炭加碼固碳力植樹示範行動」壓軸，由中科管理局長許茂新率領與會的綠色科技廠商共同為苗木施加養分。

活動過程中，匯集馬森科技、睿德科技、大自然交易平台、先進材公司、光泰環能等5家包括智慧製造、碳資產治理、區塊鏈碳權交易、負碳材料與碳移除技術等綠色科技廠商及合作夥伴，共同展現中科在推動招商投資、產學合作及公私協力共創加速低碳科技創新的具體成果。

許茂新表示，面對全球氣候危機與國際減碳壓力，產業雙軸轉型與綠色經濟已是企業發展的核心課題。科學園區是引領綠色創新技術研發與應用，驅動國家低碳轉型的重要場域，需積極推動促進產業及供應鏈減碳，引領科技產業邁向淨零開創新商機，提升產業競爭力，透過整合資源與技術，構築在地低碳產業生態系，讓台灣在全球綠色經濟浪潮中攻占要地。

其中的光泰環能公司，引進符合國際認證的先進負碳技術方案，已於中科台中園區導入德國最先進的氣候機器「台灣山椒魚號」，並與中科管理局合作推動示範計畫成立「台灣碳移除中心」，以中科園區修剪樹木的枝條作為原料進行熱裂解。

中科說明，光泰將樹木生質材產製高品質的生物炭，妥善運用到土壤裡，可達到永久固碳效果，而樹木經光合作用所吸收的二氧化碳，也可透過氣候機器熱裂解成生物炭，再依照國際方法學轉為可供交易的國際碳匯。

此外，攸關台積電設廠的中科台中二期園區擴建案，已於今年6月交地，中科表示，二期擴建案公共工程部分受之前的連日豪雨影響進度，目前正全力趕工，待水土保持工程完成後，預計10月可望提供台積電進駐動工建廠。

