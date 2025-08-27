緯創美墨擴廠計劃如期推進 林憲銘：關稅未定論、台廠未處於劣勢

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創（3231）董座林憲銘27日指出，墨西哥廠區正按原定計劃進行擴廠，該計劃並未加速或延遲，他強調稅率等各方面條件仍保持一致，而美政府提出的關稅稅率尚未定論，此影響層面屬於全球性問題，台廠並沒有受到太多影響，沒有特別處於劣勢。展望未來，林憲銘強調，團隊將持續專注於美國市場，並在當地進行擴廠，目前加州一個廠房就因靠近客戶，將成為未來關鍵的驗證基地，提升客戶服務與產品驗證的效率。

談到歐洲市場的最新布局，林憲銘透露，緯創在捷克的運作相對簡單，主要集中於製造和交貨，因此對於歐洲的擴展並不感到擔心。他強調，該地區的運營已經相當成熟，能夠支持公司的長期發展。林憲銘還指出，台灣的資源（如水電、土地和人才）相對有限，未來的成長必須向外尋求更多的資源和市場，這樣的策略不僅能提升公司的競爭力，也會對台灣整體GDP產生正面影響。

至於美國布局，林憲銘指出，緯創在美國的布局，特別是位於加州的廠房。這個廠房因其靠近主要客戶而顯得尤為重要，將成為公司的關鍵產品驗證和客戶服務中心。林強調，這裡不僅僅是製造基地，更是確保產品符合客戶需求的重要樞紐，能夠有效提升交貨效率和客戶滿意度。而緯創在美國的擴張策略涵蓋了其他地區，這樣的布局旨在應對不斷變化的市場需求，並加強與客戶的合作關係。透過這些措施，緯創希望能在美國市場上建立更強大的競爭優勢，並進一步提升其全球影響力，為未來的成長奠定堅實的基礎。

在談到當前挑戰時，林憲銘認為，這些挑戰可能隱含轉機，企業應主動尋求機會，而非被動應對。他強調，透過全球資源的整合，緯創能夠更有效地利用外部資源來壯大自身。最後，林憲銘提到，緯創正與客戶合作，利用輝達的新技術來建設AI工廠，這將為公司的全球布局帶來顯著優勢，並展現對未來的信心。

