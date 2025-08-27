2025科技論壇 中華電林榮賜：建構電信雲、算力雲及AI應用 搶進AI商機

中華電信總經理林榮賜27日參加經濟日報舉辦的科技論壇，林榮賜以「AI賦能 協創百工百業」為主題，暢談AI趨勢，他更認為，中華電信已經從傳統電信業者成為高科技資通訊業者，迎向AI時代，更要成為國家級AI基礎設施提供者，並建構電信雲、算力雲及AI應用三大驅動引擎，搶進AI新機會。

經濟日報於27日在台北國際會議中心（TICC）101室，舉辦2025科技論壇，以「開啟AI新紀元」為主題。本論壇由經濟日報主辦，協辦單位為中華電信、工研院、資策會、日月光集團、玉山銀行、凱基金控。

林榮賜表示，去年參加科技論壇，以「起飛」為主題，過去幾個月AI的確蓬勃且爆發性成長，主要分為技術及應用兩個角色，AI已經從一個幫大家摘要、分析及建議，現在已經化身成為拆解任務、調度外部資源，協助完成工作的角色。

近期中華電信落實ESG，也將AI應用在長者關懷及親子應用，林榮賜舉例，中華電信透過馨心學堂，協助70、80歲的長者一起做出人生中首張AI的圖片，在基隆的長者記憶中的那片鹹鹹的海，是討生活的滋味，也是養活一家人的甘甜，透過語言及討論過程，以AI具體並具象化，是一個很溫暖的過程。

此外，林榮賜表示，親子也可以透過AI手把手，製作專屬的繪本影片，爸、媽，小孩可以一起來定義故事內容、人物個性、場景等等成為共同創作影片，今年第3季也推出Hami Cam，導入生成式AI，除安全監控，還可以紀錄影片後製日記及周記，現在AI已經開始走入日常。

觀察AI發展趨勢，林榮賜表示，AI是建構在網路建設、雲化浪潮以及數位轉型後的「複利引擎」，從近期AI是史上最快速變革期，讓資訊變得可數位化可存取即可應用，未來AI加速改變我們推進生產力決策與創新。

現在因應AI發展，基礎建設使用量、營收都呈現爆發性成長，AI成為戰略武器，林榮賜觀察，全球科技巨頭資本支出成長六成以上，ChatGPT推出以來，相較當年Google初期，搜尋次數成長5.5倍，推出23個月企業訂閱550萬，每月營收突破10億美元。

從企業角度來看，林榮賜表示，積極推動的產業包含科技、半導體、金融服務及高階電子產業，相對保守的則為社會服務、公共部門、航空航太以及國防，但員工對於生成式AI的接受度與熱情，高於領導者預期。

林榮賜認為，現在AI導入，從個體滲透至組織，不是取代人，是放大專業，加速學習，且打破思考框架，可以用自己的方法，找出創新解決方法才是更重要的，AI不會取代思考能力會讓你成為更好的思考者，以及讓你成為更好的問題解決者。

現在是人類與AI協作的階段，林榮賜認為，未來轉型重點是AI Agents，透過規劃，記憶、行動與學習能力 AI從工具晉升為工作夥伴，Agentic AI驅動工作流程再造，創造全新的生產力路徑，進入AI高速公路的階段，以目標為起點，標示人類判斷點，跨部門整合，並以AI驅動全新流程，未來企業走向智慧化流程整合，從傳統自動化流程與未來智慧代理互補，成為一個自主營運，甚至一個人加上多個AI Agents，也能成為一個完整公司。

至於台灣企業與產業的挑戰與機會，林榮賜表示，台灣憑藉著硬體優勢，絕對有機會加速AI應用與產業升級，獲取國際合作關鍵位置，因為硬體優勢，與輝達的上游關係，掌握前沿技術，再透過各個領域的專家專業擴充，隨著硬體，發展到世界各地。

林榮賜尤其看好邊緣AI，他認為，因為硬體相對小、模型相對小，但放進最多的資源，也因為接近客戶端，且放量，加上開源軟體與AI Agents概念，加上對各產業的了解，發展各種資源專用落地的套餐，是台灣重要的機會。

此外，政府政策定位引領產業升級，期待成為引導產業升級的催化引擎，林榮賜表示，台灣升級契機，要善用硬體優勢，轉向高價值終端整合及應用服務，建構AI多層次能力，從分散式算力到服務轉型。

近期全球科技巨頭大舉進駐台灣，設立研發中心及AI算力中心，林榮賜認為，台灣成為AI戰略樞紐，但人才供應決定是否確保優勢的關鍵，台灣需要更多的應用專家、雲平台專家、Prompt專家、模型專家、資料專家及治理專家。

而且，台灣企業對於AI認知到應用落地還有鴻溝，林榮賜指出，根據調查，企業AI準備度只有五成多，企業導入的挑戰在於人才不足，資材品質不一，缺乏明確應用場景及治理。

而中華電信近年則積極以AI賦能企業應用，林榮賜表示，中華電信是通訊服務提供商，更要協助企業政府夥伴，面對AI時代數位轉型。

林榮賜表示，電信服務是中華電信核心，近年持續擴大第二成長曲線，從傳統電信業者成為高科技資通訊業者，往雲端厚植能力，現在雲端、IDC、資安等三大百億事業，目前累計營收已經200多億，快要達成300億目標。

迎向AI時代，林榮賜表示，電信業者已經從傳統通訊服務成為國家級AI基礎設施提供者，中華電信將既有資產轉換成AI資產，以信任、韌性及資產結合成為競爭護城河，建構電信雲、算力雲及AI應用三大驅動引擎。

為了助攻AI賦能，林榮賜表示，中華電信強化海地星空AI韌實力，現在台灣成為全球AI戰略位置，無法想像哪一天國際連線消失，全球的經濟、供應鏈如何運作，因此中華電信扮演重要角色，已經引進低中高衛星服務，今年兩條新海纜完工，並投入兩條新海纜建設，提升台灣韌性，同時以電信基礎建設支撐邊緣Edge AI創新應用，打造邊緣通信設施及邊緣計算平台，完善從雲、端、到終端的融合。

中華電信在全台擁有多個IDC，更是迎接AI時代的數據中樞，林榮賜表示，中華電信更以AI DC串連全台，AI算力發展，要考慮電力及網路等，因此中華電信打造分散式AIDC，不僅是機房升級，更是為AI高密度算力、資安與永續而生的新世代數據中心，更協助國內外夥伴建立AIDC。

同時中華電信積極發展IOWN全光網路，串聯分散式AIDC，林榮賜表示，已經可以達成資料主權及算力分離，同時跨機房整合GPU，串連閒置算力提升資源使用率。

中華電信更全力支援主權AI，林榮賜表示，AI基礎設施的屬地營運與供應權利是關鍵國家戰略資產，屬地管轄屬權包含國際公有雲到台灣落地，各國也訂定營運主權要在當地本土營運，此外，供應主權包含供應鏈韌性及掌握，包含晶片自主及伺服器等。

現在中華電信除是三大公雲合作夥伴，中華電信更積極發展主權AI，林榮賜表示，中華電信打造hicloud AI算力雲，建構GPUaaS優勢，

此外，林榮賜指出，中華電信持續培育創新公司，以自主平台整合資料管理及模型產製，除應用在中華電信五大新應應用，更搶進財政資訊中心及富邦金控等金融業者。

現在中華電信把AI全方位賦能門市及客服服務，大幅提升智慧客服及櫃檯服務效率，同時導入網路維運，每年減少300萬電費，省下2,400萬採購支出，智慧選址，精準建設，林榮賜表示，中華電信自製網路發展與國際並駕齊驅，未來也要朝向Level 4自治化。

對外，林榮賜表示，中華電信積極以AI賦能智慧交通，更透過CVP大數據與AI預測，以人潮及車流的移動方向及停留位置，建構預測模型，讓大型活動疏散可以可以縮短60%的時間。

此外，林榮賜表示，中華電信以AI動態號誌控制，改善市民通勤體驗，並透過視覺語言模型（VLM）結合影像識別與推理技術，打造AI科技執法，同執以全光網路及邊緣運算，實現城市治理，應用在智慧港灣、偏鄉地區等場域。

展望未來，林榮賜表示，將積極結合AI新興技術，中華電信重點將著重在可控可信、智慧應用、在地客製以及領域專用，並以網路韌性、數位轉型，結合AI技術實力，賦能並協創百工百業智慧化升級，落實在智慧醫療、智慧農業、智慧娛樂、智慧學習、智慧生活、智慧交通、智慧城市、智慧政府、智慧文化、智慧金融、智慧製造及智慧環境。