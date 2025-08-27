和碩新伺服器平台登場 搭輝達 RTX PRO 為企業應用大加速

快訊

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
和碩新平台將搭載NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU。和碩／提供
和碩新平台將搭載NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU。和碩／提供

全球知名設計、製造和服務（DMS）大廠和碩（4938）27日宣布，正式推出兩款高效能伺服器平台：AS205-2T1 與 AS400-2A1。這兩款伺服器搭載 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU，旨在加速企業應用，包括多模態 AI 推論、物理 AI、科學運算、圖形處理及影音應用等領域。同時，和碩也正在積極部署這些伺服器，以增強其 IT 營運，並提升製造效率和永續性。

據悉，這兩款新伺服器平台的配置，AS205-2T1是一款精巧的 2U 雙插槽系統，配置 4 顆 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU 和雙 Intel Xeon 6 處理器，專為在空間受限的部署環境中尋求頂級效能的企業而打造。而 AS400-2A1 則是一款強大的 4U 雙插槽系統，搭載 8 顆 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU 和雙 AMD EPYC 9005 處理器，並支援 NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC 與 PCIe Gen 6 Switch，以實現最大效能。這個平台全面提升系統吞吐量與擴充性，能支援大規模生成式 AI、數位分身模擬與複雜渲染工作流程。

和碩表示，這兩套系統充分展現了NVIDIA RTX PRO Blackwell GPU的強大效能，為 GPU 運算、AI 驅動工作流程和寫實渲染帶來重大突破，非常適合媒體製作、工業設計、科學研究、虛擬桌面基礎架構（VDI）及數位分身開發等領域。基於 NVIDIA MGX 參考設計，這些硬體配置通過驗證，並針對 GPU 加速運算進行最佳化。標準化平台設計能快速部署，並降低企業 IT 環境的整合複雜度。

結合 PEGAVERSE 與 RTX PRO 伺服器，和碩正驅動智慧製造的加速發展。隨著製造業進入 AI 再工業化時代，產業必須克服複雜製程、新技術採用門檻高與投資回收期長等挑戰。為解決這些問題，和碩開發了 AI 數位分身平台PEGAVERSE，協助工程師與廠務主管協同規劃、生產模擬與最佳化生產線，並提供設施、設備與維運的即時洞察。

對此，和碩旗下的工程師與廠務主管，已正式將PEGAVERSE平台導入公司內部，並藉其來推動各種不同的應用，包括預測性維護、流程最佳化、資源規劃、遠端監控與品質控管。透過數位分身快速調整生產線，這些工具能強化營運彈性並提升生產效率。模擬可使設計效率提升 30%，加速產線開發；前期模擬則能優化新產線導入時間，提升多樣化小批量產品的生產效率。整合 AI 代理程式可進行即時分析與警示，進一步提升產能效率；即時物聯網整合加強遠端生產效率，並促進更好的遠端協作。此外，建立可重複利用的產線數位資產也能加速未來開發週期。

事實上，PEGAVERSE 基於 NVIDIA Omniverse 程式庫與 NVIDIA Isaac Sim，並由 NVIDIA RTX PRO 伺服器驅動，這是 NVIDIA 高效能數據中心平台，專為 AI 與視覺運算打造。藉此，和碩能透過高擬真模擬估算週期時間、預測效能並找出瓶頸。透過不斷修正與調整模擬結果，和碩最大化設備利用率，同時縮短實體改造的時間與成本。至今，和碩已有八座虛擬工廠與實體產線並行運作，預估能將新工廠建置時間縮短 40%。

為提升效率，和碩也開發了 PEGAAi 平台，用於建構、訓練與部署多種 AI 代理程式。和碩使用 NVIDIA AI Enterprise 軟體加速 AI 代理程式的開發，並搭配多種基礎模型與推理模型，包括大型語言模型（LLMs）與基於 NVIDIA VILA 架構的客製化視覺語言模型（VLMs）。透過 PEGAAi 與 NVIDIA AI Blueprint for Video Search and Summarization (VSS)，和碩打造了 PEGA Visual Analytics Agent（VAA）視覺分析代理，能即時偵測組裝異常與安全規範驗證，降低 7% 人力成本並減少 67% 缺陷率。和碩亦與其子公司景碩科技股份有限公司（Kinsus）合作，導入多模態 AI 自動檢測製程缺陷，將檢測準確率提升至 95%。

藉由結合 RTX PRO 伺服器的 PEGAVERSE 解決方案，和碩工廠可更快速、更有效率地建置。機器學習與自動化模擬大幅降低人工干預，簡化員工培訓，並透過模擬與最佳化提升營運效率，為潛在客戶提供更優質的製造服務。和碩聯合科技總經理暨執行長鄭光志強調，和碩已導入以 RTX PRO 伺服器與 AI Factory 技術為基礎的工業級 AI 雲端解決方案，徹底革新自動化流程、加速智慧製造的推動，同時驅動全企業的 AI 轉型。

