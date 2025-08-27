研調：AI驅動 2030年半導體營收逾1兆美元

快訊

中央社／ 新竹27日電

研調機構Counterpoint Research預估，2030年半導體業營收將達1兆美元以上，較2024年增長近1倍，這主要得益於代理人工智慧（Agentic AI）和實體人工智慧（PhysicalAI）驅動。

Counterpoint表示，隨著市場從基於文字的基本應用轉向更豐富、多模態及融合文字、圖像、音訊和視訊的生成式AI，基礎設施部署帶動詞元（token）消耗增加。

Counterpoint指出，目前正從複雜的對話式AI和語義搜尋到完全整合的多媒體內容創建，將推升代理AI應用程式詞元生成的增長。這將對雲端和邊緣運算能力、記憶體和網路能力產生龐大需求，對半導體消耗也不容小覷。

Counterpoint表示，實體AI的出現，人形機器人、工業機器人和車輛等自主機器崛起，這對半導體產業是一個重大消息。

目前，人工智慧的大部分價值都集中在半導體領域，自繪圖處理器（GPU）和加速器，到高頻寬記憶體（HBM）和光互連，晶片是人工智慧的支柱，為雲端平台、模型、框架到應用程式提供支援。

Counterpoint表示，2024年人工智慧市場主要由硬體驅動，約80%的直接收入來自基礎設施和邊緣運算的半導體，不過這種情況正在改變，正進入一個由人工智慧詞元經濟驅動的新階段，將催生一個類似過去10年手機應用增長的服務生態系統。

AI 半導體 人工智慧

