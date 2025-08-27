女力崛起！緯創董座林憲銘喊：以「剛柔並濟」助社會發展

快訊

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影

緯創（3231）董事長林憲銘27日出席台灣女董事協會攜手安永聯合會計師事務舉辦的年度論壇，談到台灣女性在政治和商業領域的進展，林憲銘指出，自1996年總統直選以來，女性的領導地位逐漸明顯，目前已有16位總統及副總統候選人，其中包括三位副總統和兩位總統，顯示出女性參與政治的顯著增長。他重申，我從來不懷疑女性的力量，事實上，女性在政治和商業等領域都已成功嶄露頭角，這也充分的證明「剛柔並濟」對社會發展非常重要。

「智策變局 韌領未來 2025 剛柔並濟大未來」論壇現場匯聚全台灣近300位最有權力的女性領導者，不僅肩負著市值總和數兆元企業的興衰，現場也聚焦於董總的AI修練、全球經濟與貿易秩序重組，以及金融科技趨勢轉變等女性治理者高度關注度議題，進行熱烈討論，並期待在且戰且變的全球商業大環境下，以最宏觀且前瞻性思維引領企業邁向卓越。

今年，協會持續邀請台灣各界重要政經人士共襄盛舉，包括金管會副主委莊琇媛、經濟部產業發展署主任秘書陳國軒等長官親臨現場；而國內外頂尖企業重要人士如：緯創集團董事長林憲銘、泰達（Tether）亞太區拓展主管 Ms. Quynh Le 、台灣女董事協會創會榮譽理事長蔡玉玲，北威國際董事總經理劉憶如以及長期與台灣女董事協會密切合作的安永聯合會計師事務所副營運長沈碧琴，皆到場支持。

林憲銘指出，女性在社會影響力及政策決策中越來越重要的角色，並澄清了對於成功企業和企業家的期望。儘管女性在一些決策過程中仍面臨挑戰，但這一變化促使傳統男性思維進行反思，讓女性的觀點受到更大重視。他提到，女性與男性之間的合作與包容，能為企業和社會整體的發展帶來新的動能。並呼籲大家在面對未來不確定性和社會變遷時，應強化團結與合作，共同應對挑戰。

