輝達台灣總部進度曝 李四川：黃仁勳盼明年5月來台開工

台北市副市長李四川27日上午接受廣播節目專訪時談到輝達台灣總部進度。他表示，目前應該會是朝著新光人壽依照地上權契約興建方向進行，由於新壽跟輝達有簽MOU，大概9月底前就會正式決定，輝達執行長黃仁勳希望明年5月來台時可以開工，預估3年多能蓋好。

李四川27日上午接受廣播節目《千秋萬事》專訪。輝達鎖定北士科T17、18土地興建總部，他表示，北市府已經標給新光人壽，土地現在地上權是在新光人壽，所以這兩三個月來，北市府每周大概都跟輝達視訊，針對進度、以及與新壽協商結果在視訊上討論。

李四川說，現在應該最簡單的方式，就是新壽原則上按照契約，自己出錢，把輝達要的飛碟屋總部蓋起來，但設計與施工廠商這部分，新壽應該正在與輝達進行研討。他說，原先市府期待新壽可以解約，市府也報內政部，准許訂定辦法直接轉給輝達，但看來新壽不願意放手的，後續依照北市府與新壽簽訂的契約進行，出錢蓋好、在取得使用執照的時候再轉移給輝達。

李四川指出，新壽跟輝達原來就有簽訂一個MOU，大概在9月底之前針對MOU的協商內容，雙方會做最後的決定，所以在9月底應該就可以決定到底後續的部分怎麼樣處理。

站在市政府立場，李四川強調，因為原來新壽標的T17、18是兩塊土地，如果按照他們的設計，可能必須把道路去合併，那建蔽率也許要稍微做放寬，這個部分會由市府協調由都委會來協助，這部分市政府絕對會全力來幫忙。

李四川透露，黃仁勳希望明年5月了台的時候能夠開工，大概會朝這個目標去努力，不過依照台灣目前現況，工程上的缺工缺料是一個比較大的麻煩，但是以他們高科技產業，大概他們會比照台積電用重金找到好的團隊，施工時間應該會縮比較短，原則上預估大概差不多最多3年多，就可以把總部蓋好。