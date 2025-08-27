緯創董座林憲銘：女力崛起 未來恐怕會有男性保障名額

緯創（3231）董事長林憲銘27日表示，台灣女性企業領導人的比例一直在上升，甚至在政治領域，出過兩任女性總統，以及三任女性副總統，女性企業的影響力愈來愈大，也許未來，會出現男性保障名額，所以，我們現在要更努力，隨著地緣政治將是大家共同面臨的議題，期待有更多軟硬整合的實力，來克服難關。

台灣女董事協會及安永聯合會計師事務所今天舉辦「智策變局 韌領未來 2025剛柔並濟大未來」論壇，林憲銘應邀出席致詞，並作出以上表示。

林憲銘說，我從來不懷疑台灣女性的力量，台灣從1996年總統直選以來，總共16位總統跟副總統，我們已經產生了三任的女性副總統，兩任的女總統，這個比例其實相當的高。同時，台灣女性在領導企業及新創企業的這個比例，也一直都在提升。

他說，陰陽要和諧，剛柔要並濟，在今天的會場可以感受到非常活潑，感染力很強，這是大多數會場很難感受到的，女董事協會，應該不是只有軟性，也應該探討國家的經濟與未來。

他說，現在很多成功的女性企業家，也有第二代接手經營，女性領導人應該要關注，如何放大影響力，企業決策過去多數是由男性主導，期待看到女董事，在決策層面能發揮更多影響力，女董事的感染力比男性強烈，感染力是需要化學反應的，不是硬碰硬，要善用這個power，這是未來推動台灣成長一股巨大力量。