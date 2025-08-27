AI 半導體題材持續發酵 全球科技股長期布局良機

美科技股第2季財報普遍優於預期，帶動優質科技股股價上升，AI與科技創新是橫跨企業經營、政府政策與消費行為的結構性趨勢，不僅改變科技業生態，也帶動基礎建設如伺服器、電力電網、雲端平台到軟體應用多元成長，進一步推動經濟及社會結構的深層變革。整體而言，受惠於AI資本支出增長、應用端擴大、美國晶片出口限制鬆綁等利多，科技創新公司長線趨勢樂觀。

兆豐投信指出，隨著AI及高速運算強勁成長，加上半導體產業成為全球科技創新的關鍵驅動力，科技產業正迎來新一波成長契機。兆豐投信強調，科技創新將持續推動產業升級，現階段正是投資人長期布局的好時機，透過專業團隊管理與多元配置，能有效參與全球科技長線趨勢，為資產增值創造更多機會。

近期，AI半導體產業的蓬勃發展，持續引領全球科技股的熱潮，吸引眾多投資者的關注，這股趨勢讓許多投資人開始思考如何參與其中，並將目光投向全球科技股。全球科技巨頭如輝達 (NVIDIA)、台積電（2330）等，不僅在AI領域占據領先地位，也持續投入研發，掌握未來科技發展的關鍵。因此，透過布局全球科技股相關基金，可以有效參與AI半導體帶來的成長機會。

兆豐全球尖端科技多重資產基金、兆豐全球元宇宙科技基金研究團隊表示，一般投資人為掌握長期趨勢，可以評估自身風險能力，透過相關科技基金做資產配置，布局AI、雲端、大數據、5G等關鍵領域，參與新世代科技成長紅利。