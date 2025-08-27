台積2奈米Q4如期放量 每片約3萬美元 六大客戶搶產能、2026動能再衝高

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

供應鏈傳出，台積電（2330）2奈米（N2）製程按進度將於2025年第4季擴大量產，代工報價上看每片約3萬美元。儘管價格高檔，蘋果（Apple）、超微（AMD）、高通（Qualcomm）、聯發科（2454）、博通（Broadcom）與英特爾（Intel）等已在年底前陸續導入量產或啟動合作，搶先卡位產能。

展望2026年，上述六大客戶投片量將明顯放大；到2027年，除AI GPU龍頭NVIDIA外，亞馬遜（Amazon）旗下Annapurna、Google、Marvell、比特大陸等逾10家大廠將加入量產行列，帶動N2需求再升級。為配合客戶時程，台積電同步上調新竹寶山廠（Fab20）與高雄廠（Fab22）月產能規劃，並受惠4/3奈米滿載延續至2026年底，可望抵禦關稅、匯率與成本壓力，2025、2026年獲利表現看佳。

雖外界對美國新政府政策、入股英特爾傳聞與客戶轉單等雜音多所關注，台積電仍逆勢上修2025年美元營收成長，由25%提高至30%，主因AI與高效運算（HPC）晶片需求強勁，5/4/3奈米產能利用率續滿載。供應鏈評估，三星與日本Rapidus的競爭並未動搖台積電腳步，2奈米將如期在第4季放量，新竹寶山（Fab20）與高雄（Fab22）兩大基地皆於2022年動工、2025年起陸續投產。

產能藍圖方面，寶山與高雄兩地至2025年底合計2奈米月產能約4.5萬至5萬片，2026年上看逾10萬片；再加計美國亞利桑那Fab21 P2提前量產，2028年可望達約20萬片。後續以2奈米為主的美國P3廠也在規劃中。據了解，N2初期產能由蘋果拿下近5成，其次為高通；2027年起，隨更多客戶放量，整體投片規模將明顯擴大。

製程節點與廠別分工亦同步推進：N2P與A16預定2026年下半年量產，A14時程落在2028年。其間，F20的P1、P2主攻2奈米，P3、P4將於2027年底轉入A14世代；F22規劃六座廠，P1至P5為2奈米、P6暫定A14；而A14主力據點為台中F25，規劃四座廠、預計2028年下半年量產。隨美國新廠陸續切入2奈米以下世代，台積電將調整全球產能分布，2奈米在美國的占比可望提升至整體的三成。

客戶結構方面，隨高價2奈米進入量產，美系客戶營收比重可望由現行約75%拉升至逾八成。另一方面，4/3奈米仍是熱門節點並一路滿載至2026年底，其中NVIDIA下一代Rubin架構GPU也將轉進報價更高的3奈米世代，為台積電既有先進製程動能再添柴火。

