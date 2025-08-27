快訊

春哥侃陸／中共重手整肅貪官 來因複雜甚至扯上稀土

內閣再有異動 國發會主委劉鏡清請辭 工作至本周五

彈性乘車走入歷史 高鐵證實：對號座提前搭車需換票 新制11月10日上路

聯發科技發表生物多樣性宣言 維護生物多樣性並自然成長

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科技發表生物多樣性宣言 ，攜手同仁、夥伴一同維護生物多樣性，邁向自然正成長。圖／聯發科提供
聯發科技發表生物多樣性宣言 ，攜手同仁、夥伴一同維護生物多樣性，邁向自然正成長。圖／聯發科提供

聯發科今（27日）發布生物多樣性宣言及其對應措施。聯發科技深刻認識生物多樣性對地球生態系統扮演極為關鍵角色，因而承諾將從自身做起，帶動員工、夥伴乃至一般大眾，共同發揮影響力，一起為維護生物多樣性、降低環境衝擊，及支持森林保育而努力。

聯發科近年不僅積極拓展全球業務版圖，對環境永續與在地發展的行動也不遺餘力，在近年興建的辦公大樓工程中，以原生種保留與生態工法，建立多樣生物棲息空間，並投入資源進行喬木棲地整治與褐根病整治保護計畫，以降低工程對自然的影響；此外，在2024年動土的高鐵新竹站新大樓，也將其基地內原有的百年榕樹和「十三甲伯公廟」妥善保留。未來所有聯發科新建工程，也將以取得綠建築以及智慧建築標章為目標，持續為降低環境衝擊而努力。

此外，聯發科也藉由每年舉辦的｢智在家鄉｣社會創新競賽，持續發掘並支持具促進生態多樣性實踐能力的團隊，如「億棵樹」團隊（現為可澍科技），即運用衛星影像與AI技術，將森林轉化為可量化的數據，增加森林管理品質與效率，協助企業強化ESG效益；「絹毛鳶尾」團隊（現為野人谷生態顧問有限公司），則致力以環境教育、文創等多元化方式，推廣保育生物多樣性之概念，並持續協力公部門進行臺灣各地生態資源調查與研究，為維護環境的永續性盡一分力。

為帶動更多同仁、夥伴能有降低自身對環境衝擊的認知與行動，聯發科自2018年起，在供應商大會中頒發獎項表揚優質ESG供應商，並於2022年進一步鼓勵供應商夥伴朝淨零、減廢、循環、綠色製造邁進。同年，以「Go Green」活動帶動全球員工參與生物多樣性行動，如垃圾分類、自備環保餐盒、植樹等；至2023年，活動則藉由家庭日的永續路跑活動認養2,000棵樹苗，並號召百名員工在竹北新月沙灣種下其中660棵樹苗，以響應2050淨零排放目標，同時讓員工實踐綠色生活，促進環境永續發展。

聯發科志工社亦自發性參與林業保育署新竹分署在新竹市將軍村舉辦的跨域推展受威脅植物復育行動，擔任生態解說志工，期能在傳遞正確生態保育知識的同時，也能傳達重視生物多樣性資源永續及共享惠益的信念。

聯發科 生態保育

延伸閱讀

電信三雄 秀ESG實踐

世芯、聯發科 押逾三個月

首屆台達國際珊瑚復育研討會舉行 全球12家頂尖保育機構參與

聯發科 強化車用布局

相關新聞

台積2奈米Q4如期放量 每片約3萬美元 六大客戶搶產能、2026動能再衝高

供應鏈傳出，台積電（2330）2奈米（N2）製程按進度將於2025年第4季擴大量產，代工報價上看每片約3萬美元。儘管價格...

2025科技論壇 中華電簡志誠：強韌產業鏈讓台灣具備 AI 獨特競爭優勢

中華電信董事長簡志誠27日參加經濟日報舉辦科技論壇，簡志誠表示，2025年是生成式AI走向產業落地的關鍵年，打造台灣成為...

兆豐證《造山者—世紀的賭注》包場特映會 看見半導體的誕生與榮耀

兆豐證券為提升客戶服務與價值，分別於8月11日、15日、22日在北中南指定影城舉辦《造山者—世紀的賭注》包場特映會。台北...

聯發科發布生物多樣性宣言及其對應措施

晶片大廠聯發科（2454）於27日發布生物多樣性宣言及其對應措施。聯發科指出，該公司深刻認識生物多樣性對地球生態系統扮演...

輝達推 RTX PRO 伺服器 鴻海、台積電等導入

晶片大廠輝達宣布，多家企業已採用其RTX PRO伺服器，包括迪士尼、鴻海（2317）集團、日立製作所、現代汽車集團、禮來...

上銀打進人形機器人全球百強！打造機械關節與肌肉 還幫CoWoS搬晶圓

中台灣以精密機械起家的上銀科技，4月時被摩根士丹利列入「全球人形機器人100強」，讓上銀成為紅色機器人供應鏈盤踞下，與台積電、鴻海與和大，唯四入列人形機器人百強的台廠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。