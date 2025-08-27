和碩推出採用 NVIDIA RTX PRO 伺服器新品

和碩（4938）27日宣布推出兩款高效能伺服器平台AS205-2T1與AS400-2A1，搭載輝達（NVIDIA）RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU，加速企業應用，包括多模態AI 推論、物理AI、科學運算、圖形處理和影音應用等領域。和碩也正積極部署這些伺服器來增強其IT營運，並提升製造效率和永續性。

和碩指出，此兩套系統皆充分展現NVIDIA RTX PRO Blackwell GPU 的強大效能，帶來 GPU 運算、AI 驅動工作流程與寫實渲染的重大突破，非常適合媒體製作、工業設計、科學研究、虛擬桌面基礎架構（VDI）以及數位分身開發等領域。基於 NVIDIA MGX 參考設計，確保硬體配置通過驗證，並針對 GPU 加速運算進行最佳化。標準化平台設計能快速部署並降低企業 IT 環境的整合複雜度。

這兩款和碩伺服器整合了RTX PRO 6000 Blackwell GPU、超高速NVIDIA ConnectX網路、次世代CPU，並搭配NVIDIA AI Enterprise 與NVIDIA Omniverse軟體，為各種高運算量與資料密集的應用提供強大的RTX PRO伺服器。

隨著製造業進入AI再工業化時代，產業必須克服複雜製程、新技術採用門檻高與投資回收期長等挑戰。為解決這些問題，和碩開發了AI數位分身平台 —PEGAVERSE，協助工程師與廠務主管協同規劃、生產模擬與最佳化生產線，並提供設施、設備與維運的即時洞察。

在和碩內部，工程師與廠務主管利用PEGAVERSE進行各種應用，包括預測性維護、流程最佳化、資源規劃、遠端監控與品質控管。透過數位分身快速調整生產線，這些工具能強化營運彈性並提升生產效率。

透過不斷修正與調整模擬結果，和碩最大化設備利用率，同時縮短實體改造的時間與成本。至今，和碩已有八座虛擬工廠與實體產線並行運作，預估能將新工廠建置時間縮短40%。

為提升效率，和碩亦開發了PEGAAi 平台，用於建構、訓練與部署多種 AI 代理程式。和碩使用NVIDIA AI Enterprise 軟體加速AI代理程式的開發，並搭配多種基礎模型與推理模型，包括大型語言模型（LLMs）與基於NVIDIA VILA 架構的客製化視覺語言模型（VLMs）。

和碩共同執行長鄭光志指出，和碩已導入以RTX PRO伺服器與AI Factory技術為基礎的工業級AI 雲端解決方案，徹底革新自動化流程、加速智慧製造的推動，同時驅動全企業的AI轉型。