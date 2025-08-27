交通遇上 AI 陳世凱：新科技將改變政策設計、重塑人本交通

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部長陳世凱27日指出，生成式AI的崛起不僅重塑政府施政的思維，也正重新的定義大家所熟悉的交通樣貌。交通部也深知，在推動AI的同時，也必須正視風險與責任，交通部的角色就是善用科技的力量，推動更智慧、更有韌性的交通體系。

陳世凱今日已影片致詞模式參與由經濟日報主辦的2025科技論壇「開啟AI新紀元」，他指出，這場科技論壇聚集了來自產、官學各界的菁英，大家都在關心，未來投入創新掌握變局，能和各位一起對話，對他和交通部來說，意義非常的重大，近年來科技進展突飛猛進，尤其是生成式AI的崛起，對全世界帶來前所未有的影響，也大大的重塑了政府施政的思維。

陳世凱說，對交通部而言，從智慧號誌自駕車到數據治理與即時，營運的優化，科技正重新的定義外界所熟悉的交通樣貌不過，這個變化不只是科技本身，同時也面對整體環境的快速轉變，像是社會結構的調整地緣政治的變化、經濟模式的重塑，甚至是勞動市場的不確定性，都深刻地影響著交通政策的設計跟施行。

陳世凱說，為了回應這樣的趨勢，今年8月5號，交通部也成立了交通領域AI推動委員會，由他親自擔任召集人，邀集了數發部、國科會、學界專家，以及交通部部內的同仁共同參與此平台，這不只是交通部內部的整合機制，更是跨部門、跨領域合作的起點，希望能透過科技的創新與制度的治理並肩同行。

陳世凱也說，當然交通部也深知，在推動AI的同時，也必須正視風險與責任，包括資安個資保護、演算法的透明度與責任歸屬都需要及早建立機制來回應人本交通始終是核心價值，他相信在先進的科技也要回應人民最真實的需求與期待。

最後，陳世凱強調，交通部的角色就是善用科技的力量，推動更智慧、更有韌性的交通體系，因為科技的核心不是取代人，而是服務人透過像今天這樣子的論壇交流，他深信在產、官學三方，一定能夠凝聚更多的想法，攜手打造更美好的交通未來最後，並再次感謝籌備團隊的用心，也要祝福本次論壇圓滿成功。

AI 交通部 數發部

