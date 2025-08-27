兆豐證《造山者—世紀的賭注》包場特映會 看見半導體的誕生與榮耀

兆豐證券為提升客戶服務與價值，分別於8月11日、15日、22日在北中南指定影城舉辦《造山者—世紀的賭注》包場特映會。台北場更由兆豐證券董事長陳佩君、總經理吳明宗親自蒞臨，與投資人共同觀賞這部結合人文、科技與投資視野的紀錄片。同時，也特別邀請金馬級紀錄片導演蕭菊貞、製片人蔣顯斌分別於台北場、台中場分享創作歷程與幕後故事。

陳佩君表示，關稅議題是當前投資人最關注的焦點，特映會特別選在關稅雛型底定後舉辦，藉由這部兼具知性與感性的紀錄片，與貴賓共享。透過影片故事及導演現場分享，讓長期支持兆豐證券的客戶更深入認識全球半導體供應鏈的脈動與台灣科技實力，也彰顯兆豐證券持續關注國際趨勢、陪伴客戶布局未來的承諾。

《造山者—世紀的賭注》，是台灣首部聚焦半導體晶片產業的深度紀錄片。影片靈感源於導演參加「台灣半導體之父」胡定華追思會時的感動，影片橫跨半世紀，見證疫情、貿易戰與 AI 浪潮下的產業變遷，導演親訪超過 80 位產業關鍵人物與政策推手，以第一手紀錄描繪出台灣「只許成功、不許失敗」的半導體發展歷程，並以「造山者」象徵這群開創者承擔家國使命的堅毅精神。

兆豐證券表示舉辦此次電影包場特映會，主要目的在於回饋長期支持的貴賓客戶，讓客戶在專注投資理財之餘，也能一同參與文化藝術活動，獲得心靈層面的豐富體驗。同時，為兆豐金融集團的一員，兆豐證券積極響應ESG永續發展理念，透過文化藝術推廣與產業知識分享，實踐企業社會責任的核心精神，進一步體現兆豐證券「兆亮未來 豐富人生」的品牌價值。