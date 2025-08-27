快訊

春哥侃陸／中共重手整肅貪官 來因複雜甚至扯上稀土

內閣再有異動 國發會主委劉鏡清請辭 工作至本周五

彈性乘車走入歷史 高鐵證實：對號座提前搭車需換票 新制11月10日上路

兆豐證《造山者—世紀的賭注》包場特映會 看見半導體的誕生與榮耀

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
兆豐證券8月11日舉辦《造山者—世紀的賭注》包場特映會，兆豐證券董事長陳佩君(前排中)、總經理吳明宗(前排右3)、導演蕭菊貞(前排右4)與投資人一同看見半導體的誕生與榮耀。(兆豐證券/提供)
兆豐證券8月11日舉辦《造山者—世紀的賭注》包場特映會，兆豐證券董事長陳佩君(前排中)、總經理吳明宗(前排右3)、導演蕭菊貞(前排右4)與投資人一同看見半導體的誕生與榮耀。(兆豐證券/提供)

兆豐證券為提升客戶服務與價值，分別於8月11日、15日、22日在北中南指定影城舉辦《造山者—世紀的賭注》包場特映會。台北場更由兆豐證券董事長陳佩君、總經理吳明宗親自蒞臨，與投資人共同觀賞這部結合人文、科技與投資視野的紀錄片。同時，也特別邀請金馬級紀錄片導演蕭菊貞、製片人蔣顯斌分別於台北場、台中場分享創作歷程與幕後故事。

陳佩君表示，關稅議題是當前投資人最關注的焦點，特映會特別選在關稅雛型底定後舉辦，藉由這部兼具知性與感性的紀錄片，與貴賓共享。透過影片故事及導演現場分享，讓長期支持兆豐證券的客戶更深入認識全球半導體供應鏈的脈動與台灣科技實力，也彰顯兆豐證券持續關注國際趨勢、陪伴客戶布局未來的承諾。

《造山者—世紀的賭注》，是台灣首部聚焦半導體晶片產業的深度紀錄片。影片靈感源於導演參加「台灣半導體之父」胡定華追思會時的感動，影片橫跨半世紀，見證疫情、貿易戰與 AI 浪潮下的產業變遷，導演親訪超過 80 位產業關鍵人物與政策推手，以第一手紀錄描繪出台灣「只許成功、不許失敗」的半導體發展歷程，並以「造山者」象徵這群開創者承擔家國使命的堅毅精神。

兆豐證券表示舉辦此次電影包場特映會，主要目的在於回饋長期支持的貴賓客戶，讓客戶在專注投資理財之餘，也能一同參與文化藝術活動，獲得心靈層面的豐富體驗。同時，為兆豐金融集團的一員，兆豐證券積極響應ESG永續發展理念，透過文化藝術推廣與產業知識分享，實踐企業社會責任的核心精神，進一步體現兆豐證券「兆亮未來 豐富人生」的品牌價值。

兆豐金 半導體

延伸閱讀

補助議題導演羅景壬籲道歉 國民黨：要告就告

「零日攻擊」導演喊告限3天內道歉 國民黨：要告來告

潮台北國際論壇9月4日登場 坂本龍一合作導演將出席與談

兆豐證體驗營 推廣財商

相關新聞

台積2奈米Q4如期放量 每片約3萬美元 六大客戶搶產能、2026動能再衝高

供應鏈傳出，台積電（2330）2奈米（N2）製程按進度將於2025年第4季擴大量產，代工報價上看每片約3萬美元。儘管價格...

2025科技論壇 中華電簡志誠：強韌產業鏈讓台灣具備 AI 獨特競爭優勢

中華電信董事長簡志誠27日參加經濟日報舉辦科技論壇，簡志誠表示，2025年是生成式AI走向產業落地的關鍵年，打造台灣成為...

兆豐證《造山者—世紀的賭注》包場特映會 看見半導體的誕生與榮耀

兆豐證券為提升客戶服務與價值，分別於8月11日、15日、22日在北中南指定影城舉辦《造山者—世紀的賭注》包場特映會。台北...

聯發科發布生物多樣性宣言及其對應措施

晶片大廠聯發科（2454）於27日發布生物多樣性宣言及其對應措施。聯發科指出，該公司深刻認識生物多樣性對地球生態系統扮演...

輝達推 RTX PRO 伺服器 鴻海、台積電等導入

晶片大廠輝達宣布，多家企業已採用其RTX PRO伺服器，包括迪士尼、鴻海（2317）集團、日立製作所、現代汽車集團、禮來...

上銀打進人形機器人全球百強！打造機械關節與肌肉 還幫CoWoS搬晶圓

中台灣以精密機械起家的上銀科技，4月時被摩根士丹利列入「全球人形機器人100強」，讓上銀成為紅色機器人供應鏈盤踞下，與台積電、鴻海與和大，唯四入列人形機器人百強的台廠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。