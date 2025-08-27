聯發科發布生物多樣性宣言及其對應措施

晶片大廠聯發科（2454）於27日發布生物多樣性宣言及其對應措施。聯發科指出，該公司深刻認識生物多樣性對地球生態系統扮演極為關鍵角色，因而承諾將從自身做起，帶動員工、夥伴等，一起為維護生物多樣性、降低環境衝擊，及支持森林保育而努力。

聯發科在近年興建的辦公大樓工程中，以原生種保留與生態工法，建立多樣生物棲息空間，並投入資源進行喬木棲地整治與褐根病整治保護計畫，以降低工程對自然的影響；此外，在2024年動土的高鐵新竹站新大樓，也將其基地內原有的百年榕樹和「十三甲伯公廟」妥善保留。未來，所有聯發科新建工程，也將以取得綠建築以及智慧建築標章為目標。

此外，聯發科表示，藉由每年舉辦的智在家鄉社會創新競賽，持續發掘並支持具促進生態多樣性實踐能力的團隊，如「億棵樹」團隊（現為可澍科技），即運用衛星影像與AI技術，將森林轉化為可量化的數據，增加森林管理品質與效率，協助企業強化ESG效益；「絹毛鳶尾」團隊（現為野人谷生態顧問有限公司），則致力以環境教育、文創等多元化方式，推廣保育生物多樣性概念，並持續協力公部門進行台灣各地生態資源調查與研究。

聯發科也自2018年起，在供應商大會中頒發獎項表揚優質ESG供應商，並於2022年進一步鼓勵供應商夥伴朝淨零、減廢、循環、綠色製造邁進。同年，以「Go Green」活動帶動全球員工參與生物多樣性行動，如垃圾分類、自備環保餐盒、植樹等；至2023年則藉由家庭日的永續路跑活動認養2,000棵樹苗，並號召百名員工在竹北新月沙灣種下其中660棵樹苗。

另外，聯發科志工社也自發性參與林業保育署新竹分署在新竹市將軍村舉辦的跨域推展受威脅植物復育行動，擔任生態解說志工。