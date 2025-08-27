輝達推 RTX PRO 伺服器 鴻海、台積電等導入
晶片大廠輝達宣布，多家企業已採用其RTX PRO伺服器，包括迪士尼、鴻海（2317）集團、日立製作所、現代汽車集團、禮來、SAP 及台積電（2330）等企業，均已採用RTX PRO伺服器，以加速 AI、設計與模擬應用。
輝達執行長黃仁勳表示，AI 時代已經來臨，企業無法再單依靠傳統伺服器，而必須為AI重新設計架構，RTX PRO正是專為此打造的運算平台，既能執行現今的IT工作負載，同時又能驅動AI代理。
輝達指出，RTX PRO伺服器搭載RTX PRO 6000 Blackwell伺服器版本GPU，並採用Blackwell 架構，可為企業AI工作負載提供通用加速，應用範圍涵蓋代理型 AI、物理 AI、高階設計、科學運算、模擬、圖形及影片應用等。
鴻海董事長劉揚偉提到，實現智慧製造的數位轉型，必須具備正確的基礎與技術。透過將RTX PRO伺服器導入該公司的全球基礎設施，鴻海正從精密機器人，到智慧物流與智慧電動車，重新定義AI驅動自動化的邊界。
台積電董事長魏哲家則說，半導體是AI的支柱，其推動的突破性發展正在重新定義各行各業。透過與輝達的緊密合作，台積電正以 Blackwell驅動的AI 工廠推進半導體製造，並最佳化晶圓廠營運，包括採用RTX PRO伺服器，進一步提升整個產業的效率與創新。
輝達也表示，在製造領域，包括和碩、雲達、西門子與緯創等企業，正利用這些系統推動工廠自動化與模擬應用。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言