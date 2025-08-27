國發會主委劉鏡清：美晶片關稅對台積電影響有限
國發會主委劉鏡清25日接受「日經亞洲」（Nikkei Asia）訪問時表示，即使美國總統川普（Donald Trump）政府祭出具有威脅性的晶片關稅，台積電也不會受到太大影響。
根據報導，兼任台積電法人董事的劉鏡清指出：「台積電正在美國進行直接投資，所以只有1%半導體零組件直接銷美。」
全球晶圓代工龍頭台積電在美國設立晶圓廠並已開始運作，也已於3月宣布在美國額外投資1000億美元（約新台幣3兆560億元）。
談到關稅對台灣企業的整體影響，劉鏡清表示「75%出口產品目前不受影響」；其他25%大多是鋼鐵和鋁等已被加徵關稅的貨物。
他也說，台灣正在和台灣企業美國廠的所在州磋商，設法減輕本國企業稅務負擔，特別是在德州和亞利桑那州等半導體產量較大的州。他表示，期盼台灣企業決定赴美興建設施時，能獲得當地提供的稅賦優惠。
劉鏡清也談到，曾任職台積電的日商TEL在台子公司東京威力科創員工涉嫌外洩台積電營業秘密一事。他說道：「公司（台積電）將依據調查結果決定如何因應。」
劉鏡清指出，台灣企業已與日本晶片製造機械設備商建立深厚關係，「這次事件將不會影響這項關係」。
他也表達有意吸引海外人才來台。國發會計劃放寬聘請全球頂尖大學畢業生的條件，並計劃於今年內擴大既有體系。
劉鏡清25日出席在東京舉行的「台日創新高峰會 」，他在開幕致詞時表示：「當台灣新創公司往全球擴張，日本常被選定為第1站。」他認為這要歸功於台日之間擁有許多共同的文化點，他也希望台日雙邊的新創公司能進一步加深交流。
