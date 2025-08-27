快訊

泰勒絲宣布嫁了！與NFL男神童話成真 曬6千萬鑽戒放閃

國發會主委劉鏡清：美晶片關稅對台積電影響有限

中央社／ 東京26日綜合外電報導

國發會主委劉鏡清25日接受「日經亞洲」（Nikkei Asia）訪問時表示，即使美國總統川普（Donald Trump）政府祭出具有威脅性的晶片關稅台積電也不會受到太大影響。

根據報導，兼任台積電法人董事的劉鏡清指出：「台積電正在美國進行直接投資，所以只有1%半導體零組件直接銷美。」

全球晶圓代工龍頭台積電在美國設立晶圓廠並已開始運作，也已於3月宣布在美國額外投資1000億美元（約新台幣3兆560億元）。

談到關稅對台灣企業的整體影響，劉鏡清表示「75%出口產品目前不受影響」；其他25%大多是鋼鐵和鋁等已被加徵關稅的貨物。

他也說，台灣正在和台灣企業美國廠的所在州磋商，設法減輕本國企業稅務負擔，特別是在德州和亞利桑那州等半導體產量較大的州。他表示，期盼台灣企業決定赴美興建設施時，能獲得當地提供的稅賦優惠。

劉鏡清也談到，曾任職台積電的日商TEL在台子公司東京威力科創員工涉嫌外洩台積電營業秘密一事。他說道：「公司（台積電）將依據調查結果決定如何因應。」

劉鏡清指出，台灣企業已與日本晶片製造機械設備商建立深厚關係，「這次事件將不會影響這項關係」。

他也表達有意吸引海外人才來台。國發會計劃放寬聘請全球頂尖大學畢業生的條件，並計劃於今年內擴大既有體系。

劉鏡清25日出席在東京舉行的「台日創新高峰會 」，他在開幕致詞時表示：「當台灣新創公司往全球擴張，日本常被選定為第1站。」他認為這要歸功於台日之間擁有許多共同的文化點，他也希望台日雙邊的新創公司能進一步加深交流。

關稅 美國 台積電

延伸閱讀

台積電美國新廠擬訂預防大規模槍擊事件 強化廠區安全

內閣新人事 本周底定

邱泰源拒辭？卓榮泰：正式人事調整昨才開始！本周會完成

台積電變成美積電？李鎮宇：三面向分析 並不容易

相關新聞

上銀打進人形機器人全球百強！打造機械關節與肌肉 還幫CoWoS搬晶圓

中台灣以精密機械起家的上銀科技，4月時被摩根士丹利列入「全球人形機器人100強」，讓上銀成為紅色機器人供應鏈盤踞下，與台積電、鴻海與和大，唯四入列人形機器人百強的台廠。

Google新平台全面導入、亞馬遜衝刺解決方案 AI液冷台鏈商機大噴發

科技巨擘Google在Hot Chips 2025大會展示全新AI平台運算效能，宣布新AI平台全面導入液冷散熱系統，加上...

達明「登大人」 林百里站台 強調「金孫要上市 爺爺最開心」

廣達集團旗下達明機器人昨（26）日舉行上市前業績發表會，集團大家長、廣達董事長林百里親自參加，強調「金孫達明要上市『登大...

10.7萬元 輝達「新大腦」Jetson Thor 開賣 加速通用時代來臨

輝達（NVIDIA）25日宣布最新一代機器人晶片模組Jetson AGX Thor開賣，售價3,499美元（約新台幣10...

晶片搶推潮 Google、超微衝刺新一代 AI 處理器 台積左右逢源

Google、輝達（NVIDIA） 近期揭露新晶片產品與晶片架構，輝達RTX PRO採Blackwell架構，由台積電先...

聯發科攻 ASIC 傳捷報

Google第七代AI TPU「Ironwood」明年將上市，近期IC設計大廠聯發科也積極進軍ASIC業務。供應鏈透露，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。