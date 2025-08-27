聯發科攻 ASIC 傳捷報
Google第七代AI TPU「Ironwood」明年將上市，近期IC設計大廠聯發科（2454）也積極進軍ASIC業務。供應鏈透露，長期來看，Google TPU「雙供應商」策略將成常態，聯發科2028年可能與博通共同分食Google第八代AI晶片、即2奈米的TPU v8專案，帶動業績。
聯發科積極搶搭AI相關商機，業界看好其客製化ASIC能力在台廠中居冠，將直攻設計前段毛利率最高的規格設計（spec-in design）工程，與博通等國外大廠一爭天下。
外界預估，聯發科有機會爭取到Google TPU v8e案件。
聯發科董事長蔡明介先前引用市調機構數據指出，2028年全球雲端ASIC市場規模可達400億美元以上，希望聯發科自2026年到2028年，相關業務可逐年成為其重要引擎。聯發科執行長蔡力行之前則是預估，AI加速器ASIC業務有潛力從2026年起貢獻年營收，約可超過10億美元。
外資認為，聯發科除了與Google TPU的合作，在AI ASIC領域也有望獲得更多雲端服務供應商（CSP）客戶，加上AI智慧機市場發展順利，聯發科成長動能將進一步提升。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言