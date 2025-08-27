晶片搶推潮 Google、超微衝刺新一代 AI 處理器 台積左右逢源

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
晶片示意圖。 路透
晶片示意圖。 路透

Google、輝達（NVIDIA） 近期揭露新晶片產品與晶片架構，輝達RTX PRO採Blackwell架構，由台積電（2330）先進製程操刀，台積電近期也代工Google新手機Pixel 10晶片，市場認為台積電也是Google資料中心伺服器新晶片代工廠。輝達、超微、Google續推新AI晶片，各雲端服務業者（CSP）自研晶片百花齊放，台積電左右逢源，可望帶動AI營收穩步提升。

Google 25日參加Hot Chips 2025大會，談到更多明年推出的第七代AI TPU平台「Ironwood」架構，包括最高含9,216顆晶片、192GB HBM記憶體，每顆晶片達4,614 TFLOP運算能力，較2022年推出的TPU v4算力提高16倍以上。

輝達近期發表新晶片打造的NVIDIA RTX PRO伺服器，用以企業資料中心，改善企業營運效能，昨（26）日也公告客戶包含台積電、鴻海、SAP等國際企業集團。台積電董事長暨總裁魏哲家指出，台積電利用最新 RTX PRO伺服器推動AI工廠，改善晶圓廠營運。

台積電在AI相關業務持續擴張，7奈米以下先進製程具穩定品質可靠規模優勢，帶動台積電AI營收前景暢旺。台積電今年第2季美元營收達300.7億美元，法人估計單季AI相關美元營收已順利跨越百億美元關卡，後續持續看增。

法人分析，預估第2季台積電AI晶片製造與先進封裝營收約87.8億美元，年增3.67倍，高速運算（HPC）產品營收92.6億美元，年增長 9.8%，包含AI交換器與網路連接相關ASIC，加上AI電腦邊緣裝置等項目。

