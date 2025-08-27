外資看輝達財報 長線看多

輝達（NVIDIA）即將在台北時間28日凌晨公布年度第2季財報，投資銀行摩根士丹利在輝達財報出爐前夕重申看多輝達，以及台積電（2330）等輝達亞洲半導體供應商；高盛則警告輝達股價短線可能表現疲弱，但長線展望仍然樂觀。

大摩指出，DeepSeek點燃賣壓、Blackwell晶片據傳生產延宕和資料中心支出充滿不確定性，導致外界今年上半年對輝達的看法混沌不明，但這些因素如今已消散。預期輝達10月止本季營收為525億美元，但部分投資人看法更樂觀，認為本季營收將達到550億美元。

大摩表示，輝達可能對中國大陸財測抱持保守看法，這或許會導致該股籠罩謹慎氣氛。

不過，大摩相信輝達發表保守看法，以及大陸據傳對H20設下限制，反而會洗淨該公司展望沾染的「汙泥」，輝達股票不確定性可望下降，仍給予輝達加碼評等，給予台積電、聯發科、信驊、世芯和三星的評等也是加碼。

相較之下，高盛引用輝達2024年表現指出，輝達股價通常上半年表現最佳，下半年則缺乏利多催化劑。基於這種股票交易歷史型態，高盛分析師認為輝達股價下半年表現可能受到抑制。

不過，高盛仍對輝達長期前景持樂觀看法，給予該公司股票買進評等，目標價為200美元，反映對雲端支出及非傳統客戶需求有信心。輝達股價25日以179.81美元收盤，今年來漲近34%，26日早盤小漲。