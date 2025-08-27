10.7萬元 輝達「新大腦」Jetson Thor 開賣 加速通用時代來臨

輝達（NVIDIA）25日宣布最新一代機器人晶片模組Jetson AGX Thor開賣，售價3,499美元（約新台幣10.7萬元），採購量大另享折扣優惠。這款新產品採用Blackwell繪圖處理器（GPU），AI運算能力和能源效率都較前一代大幅提升，將加速通用機器人時代來臨。

輝達執行長黃仁勳透過新聞稿表示，Jetson Thor是輝達為數百萬致力於機器人系統的開發者所打造，能與物理世界互動，逐步形塑世界的樣貌。Jetson Thor能夠在邊緣執行多個生成式AI模型，是一款推進物理AI與通用機器人技術時代的極致超級電腦，這款晶片模組為「機器人大腦」。

企業利用開發套件完成機器人原型後，輝達將銷售可安裝於量產機器人的Thor T5000模組。若企業需求超過1,000組，每模組售價將降至2,999美元。

研調機構TrendForce認為，全球人型機器人至2032年前後穩定、走入家庭，才能真正放量突破10萬台。人型機器人短、中期的應用場景越趨明確，廠商也更積極投入，近期在台灣機器人與智慧自動化展中，研華（2395）、新漢、所羅門等廠商皆展示以Jetson Thor為核心打造之產品，在伺服馬達、精密減速機、先進感測器等領域，台廠也從單一零組件擴大為提供完整解決方案。

TrendForce指出，因輝達Jetson Thor系列開發套件價格達3,499美元，相較於前代Jetson Orin的1,499美元大幅提高。產業趨勢希望降低人型機器人價格以利推廣，對於短、中期僅規劃人型機器人執行相對單純作業的廠商而言，一般較平價的晶片即可滿足需求。

黃仁勳曾表示，機器人是輝達在AI之外最大的成長機會。Jetson Thor 晶片採用 Blackwell圖形處理器架構，這是該公司現行世代技術，廣泛應用於AI晶片以及電腦遊戲晶片。包括Agility Robotics、亞馬遜、Meta 和波士頓動力（Boston Dynamics）等公司，都使用Jetson系列晶片，輝達本身也投資了Field AI等機器人公司。

輝達2014年即已推出多款機器人晶片，但機器人事業目前在營收仍僅占約1%。只是成長速度還是很快。近期汽車和機器人事業整併為同一部門，這部門在5月公布的單季營收達5.67億美元，年增率高達72%。Jetson Thor晶片也能用於自駕車，特別中國大陸的汽車品牌。輝達將自駕車晶片稱為Drive AGX，但搭載專為汽車調校的Drive OS作業系統。



延伸閱讀

輝達機器人新大腦 Jetson Thor 登場 售價3,499美元、量大另有折扣