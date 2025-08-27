快訊

泰勒絲宣布嫁了！與NFL男神童話成真 曬6千萬鑽戒放閃

10.7萬元 輝達「新大腦」Jetson Thor 開賣 加速通用時代來臨

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者吳凱中／綜合報導
輝達最新機器人晶片模組Jetson Thor開賣，售價3,499美元，右下角為黃仁勳親簽卡片。 (擷自官方部落格)
輝達最新機器人晶片模組Jetson Thor開賣，售價3,499美元，右下角為黃仁勳親簽卡片。 (擷自官方部落格)

輝達（NVIDIA）25日宣布最新一代機器人晶片模組Jetson AGX Thor開賣，售價3,499美元（約新台幣10.7萬元），採購量大另享折扣優惠。這款新產品採用Blackwell繪圖處理器（GPU），AI運算能力和能源效率都較前一代大幅提升，將加速通用機器人時代來臨。

輝達執行長黃仁勳透過新聞稿表示，Jetson Thor是輝達為數百萬致力於機器人系統的開發者所打造，能與物理世界互動，逐步形塑世界的樣貌。Jetson Thor能夠在邊緣執行多個生成式AI模型，是一款推進物理AI與通用機器人技術時代的極致超級電腦，這款晶片模組為「機器人大腦」。

企業利用開發套件完成機器人原型後，輝達將銷售可安裝於量產機器人的Thor T5000模組。若企業需求超過1,000組，每模組售價將降至2,999美元。

研調機構TrendForce認為，全球人型機器人至2032年前後穩定、走入家庭，才能真正放量突破10萬台。人型機器人短、中期的應用場景越趨明確，廠商也更積極投入，近期在台灣機器人與智慧自動化展中，研華（2395）、新漢、所羅門等廠商皆展示以Jetson Thor為核心打造之產品，在伺服馬達、精密減速機、先進感測器等領域，台廠也從單一零組件擴大為提供完整解決方案。

TrendForce指出，因輝達Jetson Thor系列開發套件價格達3,499美元，相較於前代Jetson Orin的1,499美元大幅提高。產業趨勢希望降低人型機器人價格以利推廣，對於短、中期僅規劃人型機器人執行相對單純作業的廠商而言，一般較平價的晶片即可滿足需求。

黃仁勳曾表示，機器人是輝達在AI之外最大的成長機會。Jetson Thor 晶片採用 Blackwell圖形處理器架構，這是該公司現行世代技術，廣泛應用於AI晶片以及電腦遊戲晶片。包括Agility Robotics、亞馬遜、Meta 和波士頓動力（Boston Dynamics）等公司，都使用Jetson系列晶片，輝達本身也投資了Field AI等機器人公司。

輝達2014年即已推出多款機器人晶片，但機器人事業目前在營收仍僅占約1%。只是成長速度還是很快。近期汽車和機器人事業整併為同一部門，這部門在5月公布的單季營收達5.67億美元，年增率高達72%。Jetson Thor晶片也能用於自駕車，特別中國大陸的汽車品牌。輝達將自駕車晶片稱為Drive AGX，但搭載專為汽車調校的Drive OS作業系統。


延伸閱讀

輝達機器人新大腦 Jetson Thor 登場 售價3,499美元、量大另有折扣

輝達 晶片 機器人

延伸閱讀

輝達財報公布前該搶進還是觀望？ 分析師鎖定「最強族群」先下手為強

輝達推Jetson AGX Thor正式上市 Blackwell架構加速通用機器人落地

饒河夜市出現垃圾山...遊客驚拍照 自治會致歉說明「這原因」

AI晶片霸主輝達攻自駕車市場 聯發科大贏家

相關新聞

上銀打進人形機器人全球百強！打造機械關節與肌肉 還幫CoWoS搬晶圓

中台灣以精密機械起家的上銀科技，4月時被摩根士丹利列入「全球人形機器人100強」，讓上銀成為紅色機器人供應鏈盤踞下，與台積電、鴻海與和大，唯四入列人形機器人百強的台廠。

Google新平台全面導入、亞馬遜衝刺解決方案 AI液冷台鏈商機大噴發

科技巨擘Google在Hot Chips 2025大會展示全新AI平台運算效能，宣布新AI平台全面導入液冷散熱系統，加上...

達明「登大人」 林百里站台 強調「金孫要上市 爺爺最開心」

廣達集團旗下達明機器人昨（26）日舉行上市前業績發表會，集團大家長、廣達董事長林百里親自參加，強調「金孫達明要上市『登大...

10.7萬元 輝達「新大腦」Jetson Thor 開賣 加速通用時代來臨

輝達（NVIDIA）25日宣布最新一代機器人晶片模組Jetson AGX Thor開賣，售價3,499美元（約新台幣10...

晶片搶推潮 Google、超微衝刺新一代 AI 處理器 台積左右逢源

Google、輝達（NVIDIA） 近期揭露新晶片產品與晶片架構，輝達RTX PRO採Blackwell架構，由台積電先...

聯發科攻 ASIC 傳捷報

Google第七代AI TPU「Ironwood」明年將上市，近期IC設計大廠聯發科也積極進軍ASIC業務。供應鏈透露，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。