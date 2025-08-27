達明瞄準超級電腦應用
輝達（NVIDIA）正式推出最新機器人平台Jetson Thor，台廠供應鏈已準備產品進軍商機。達明 （4585）董事長何世池昨（26）日透露，9月可能會推出採用Jetson Thor機器人電腦架構的樣品，看好輝達新品將帶動未來2至3年機器人大腦算力將以數倍成長；工業電腦龍頭研華則已正式推出搭載Jetson Thor的MIC-743整機系統，以及MIC-742機器人開發套件將於9月中開放訂購。
何世池分析，Jetson Thor模組相關算力大幅提升，未來2至3年機器人大腦算力將以數倍成長，算力越強，機器人能做的事情越來越多。9月達明機器人可能會有採用新品的樣品，但目前傳統機械手臂可能還不會採用輝達新的Jetson Thor架構。
業界分析，達明主攻機械手臂自動化方案，現階段最積極採用輝達新平台的廠商是台灣工業電腦廠，包含研華、凌華、新漢等皆推出支援Thor的相關新品。
輝達近期在官網公布首波20家合作夥伴，台廠僅三家入列，研華是唯一的台灣工業電腦廠，也是菁英（Elite）級別的夥伴，是輝達合作夥伴中最高等級。
研華已正式推出搭載Jetson Thor 的MIC-743整機系統，並同步宣布MIC-742機器人開發套件將於9月中開放訂購。
