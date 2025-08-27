達明「登大人」 林百里站台 強調「金孫要上市 爺爺最開心」

廣達集團旗下達明機器人 （4585）昨（26）日舉行上市前業績發表會，集團大家長、廣達董事長林百里親自參加，強調「金孫達明要上市『登大人』了，做爺爺（廣達）的最開心」。達明推出首台國產人型機器人，林百里打80分，強調現在是邊走邊看，還有進步空間，未來也要跟輝達（NVIDIA）有更多合作。

達明為全球前三大協作機器人廠商，母公司為廣明，達明為廣達孫公司，達明在全球銷售1.8萬支機械手臂。

其中有2千台應用在廣達集團工廠。達明上周首度公布自研首款人形機器人「TM Xplore I」，為台灣第一台國產人型AI機器人。

達明TM Xplore I搭載輝達Jetson Orin平台，鎖定半導體、電子、汽車等高混合和高精度產業製造特性。林百里坦言，人形機器人目前在工廠應用空間還不大，但不排除未來將人形機器人導入廣達工廠內的可能性；林百里強調，達明跟輝達還有更多合作，一定要跟著輝達走。

林百里認為，達明是有業績、市場及技術底蘊的公司，不過對達明現階段營收規模還不滿意，打80分代表還有向上空間，期許達明持續進步。

儘管還在「挑剔」，林百里致詞時依然相當開心，他回憶，廣達1999年上市，廣明在2002年上櫃，等了那麼久才有個達明，可見機器人多難生。

林百里推薦達明兩個引以為傲的地方，第一是台灣第一家協作機器人品牌，不再是代工業務，中心價值不是製造成本，而是製造價值。

其次，達明是全球第一家同時結合「協作機器人+視覺+AI」的機器學習公司，是解決方案平台商，能拓展更多工作模式跟價值。

林百里表示，達明的核心優勢在於打造完整解決方案，達明機器人雖然與其他產品外觀相似，但核心價值在於背後不斷累積的AI與智慧，使產品越來越智能化。達明不只是做到單一硬體突破，而是一個完整的解決方案，能針對不同產業場景提供專屬方案。



