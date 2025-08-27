快訊

泰勒絲宣布嫁了！與NFL男神童話成真 曬6千萬鑽戒放閃

達明「登大人」 林百里站台 強調「金孫要上市 爺爺最開心」

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
廣達董事長林百里。 記者吳凱中／攝影
廣達董事長林百里。 記者吳凱中／攝影

廣達集團旗下達明機器人 （4585）昨（26）日舉行上市前業績發表會，集團大家長、廣達董事長林百里親自參加，強調「金孫達明要上市『登大人』了，做爺爺（廣達）的最開心」。達明推出首台國產人型機器人，林百里打80分，強調現在是邊走邊看，還有進步空間，未來也要跟輝達（NVIDIA）有更多合作。

達明為全球前三大協作機器人廠商，母公司為廣明，達明為廣達孫公司，達明在全球銷售1.8萬支機械手臂。

其中有2千台應用在廣達集團工廠。達明上周首度公布自研首款人形機器人「TM Xplore I」，為台灣第一台國產人型AI機器人。

達明TM Xplore I搭載輝達Jetson Orin平台，鎖定半導體、電子、汽車等高混合和高精度產業製造特性。林百里坦言，人形機器人目前在工廠應用空間還不大，但不排除未來將人形機器人導入廣達工廠內的可能性；林百里強調，達明跟輝達還有更多合作，一定要跟著輝達走。

林百里認為，達明是有業績、市場及技術底蘊的公司，不過對達明現階段營收規模還不滿意，打80分代表還有向上空間，期許達明持續進步。

儘管還在「挑剔」，林百里致詞時依然相當開心，他回憶，廣達1999年上市，廣明在2002年上櫃，等了那麼久才有個達明，可見機器人多難生。

林百里推薦達明兩個引以為傲的地方，第一是台灣第一家協作機器人品牌，不再是代工業務，中心價值不是製造成本，而是製造價值。

其次，達明是全球第一家同時結合「協作機器人+視覺+AI」的機器學習公司，是解決方案平台商，能拓展更多工作模式跟價值。

林百里表示，達明的核心優勢在於打造完整解決方案，達明機器人雖然與其他產品外觀相似，但核心價值在於背後不斷累積的AI與智慧，使產品越來越智能化。達明不只是做到單一硬體突破，而是一個完整的解決方案，能針對不同產業場景提供專屬方案。


延伸閱讀

達明瞄準超級電腦應用

廣達 林百里 達明機器人

延伸閱讀

「機器人爺爺」林百里站台賀達明「登大人」 何世池盼上市有3目標

輝達財報公布前該搶進還是觀望？ 分析師鎖定「最強族群」先下手為強

台積電力挺台股午盤黑翻紅 輝達財報展望樂觀 可留意這幾檔概念股

陸學者建議 應向輝達收取營收15%的安全保證金

相關新聞

上銀打進人形機器人全球百強！打造機械關節與肌肉 還幫CoWoS搬晶圓

中台灣以精密機械起家的上銀科技，4月時被摩根士丹利列入「全球人形機器人100強」，讓上銀成為紅色機器人供應鏈盤踞下，與台積電、鴻海與和大，唯四入列人形機器人百強的台廠。

Google新平台全面導入、亞馬遜衝刺解決方案 AI液冷台鏈商機大噴發

科技巨擘Google在Hot Chips 2025大會展示全新AI平台運算效能，宣布新AI平台全面導入液冷散熱系統，加上...

達明「登大人」 林百里站台 強調「金孫要上市 爺爺最開心」

廣達集團旗下達明機器人昨（26）日舉行上市前業績發表會，集團大家長、廣達董事長林百里親自參加，強調「金孫達明要上市『登大...

10.7萬元 輝達「新大腦」Jetson Thor 開賣 加速通用時代來臨

輝達（NVIDIA）25日宣布最新一代機器人晶片模組Jetson AGX Thor開賣，售價3,499美元（約新台幣10...

晶片搶推潮 Google、超微衝刺新一代 AI 處理器 台積左右逢源

Google、輝達（NVIDIA） 近期揭露新晶片產品與晶片架構，輝達RTX PRO採Blackwell架構，由台積電先...

聯發科攻 ASIC 傳捷報

Google第七代AI TPU「Ironwood」明年將上市，近期IC設計大廠聯發科也積極進軍ASIC業務。供應鏈透露，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。