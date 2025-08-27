快訊

Google新平台全面導入、亞馬遜衝刺解決方案 AI液冷台鏈商機大噴發

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
AI伺服器示意圖。圖／AI生成
科技巨擘Google在Hot Chips 2025大會展示全新AI平台運算效能，宣布新AI平台全面導入液冷散熱系統，加上亞馬遜雲端服務（AWS）日前也宣布液冷解決方案IRHX，液冷散熱時代正式來臨，台廠供應鏈相關需求全面爆發。

液冷零組件供應商由散熱雙雄奇鋐（3017）、雙鴻率先受惠；勤誠、晟銘電等機殼廠積極打造客製化機殼與機櫃產品；廣達、台達電也有望分一杯羹。

業界指出，AI平台運算能力愈來愈強，散熱技術與伺服器整合散熱系統需求大增，看好液冷散熱在AI資料中心的市場滲透率將大幅提升，需求也將隨AI平台迭代更新而持續擴大。

目前台灣在液冷散熱方面跑較快的分別是奇鋐與雙鴻，主要供應水冷板、分歧管、冷卻液分配裝置（CDU）、快接頭等液冷關鍵零組件，目前雙雄在AI伺服器水冷板的產能更是全球數一數二，在供應鏈扮演重要角色。

奇鋐目前產能接近滿載，下半年GB系列需求續增，手機用VC產品開始大量出貨，對下半年營運持樂觀態度。為滿足美系AI客戶液冷散熱需求，奇鋐越南三期廠即將在今年底至明年中陸續完工，正在規劃越南四期廠，正審慎評估赴美設廠。雙鴻董事長林育申曾指出，雙鴻目前液冷相關業務持續擴大，泰國廠預估第3季起達到滿載，當地新廠房估年底前可完工，在明年首季末量產出貨，滿足客戶需求。

除散熱族群外，勤誠、晟銘電等機殼廠也積極配合液冷散熱打造客製化機殼與機櫃產品。因客戶散熱方案設計均略有不同，為了讓伺服器運作更加穩定，機殼規格也要同步提升。勤誠AI伺服器相關產品占整體營收在今年上半年已擴大為60至65%，以在手的訂單觀察，下半年將優於上半年。

晟銘電為Meta GB200、ASIC專案Sidecar的水冷機櫃供應商，已在泰國積極擴產，今年GB200放量出貨，水冷機櫃也放量，今年GB200 Sidecar水冷機櫃的產能將達3,800櫃，明年則將倍增到7,000櫃。

相關新聞

上銀打進人形機器人全球百強！打造機械關節與肌肉 還幫CoWoS搬晶圓

中台灣以精密機械起家的上銀科技，4月時被摩根士丹利列入「全球人形機器人100強」，讓上銀成為紅色機器人供應鏈盤踞下，與台積電、鴻海與和大，唯四入列人形機器人百強的台廠。

Google新平台全面導入、亞馬遜衝刺解決方案 AI液冷台鏈商機大噴發

科技巨擘Google在Hot Chips 2025大會展示全新AI平台運算效能，宣布新AI平台全面導入液冷散熱系統，加上...

達明「登大人」 林百里站台 強調「金孫要上市 爺爺最開心」

廣達集團旗下達明機器人昨（26）日舉行上市前業績發表會，集團大家長、廣達董事長林百里親自參加，強調「金孫達明要上市『登大...

10.7萬元 輝達「新大腦」Jetson Thor 開賣 加速通用時代來臨

輝達（NVIDIA）25日宣布最新一代機器人晶片模組Jetson AGX Thor開賣，售價3,499美元（約新台幣10...

晶片搶推潮 Google、超微衝刺新一代 AI 處理器 台積左右逢源

Google、輝達（NVIDIA） 近期揭露新晶片產品與晶片架構，輝達RTX PRO採Blackwell架構，由台積電先...

聯發科攻 ASIC 傳捷報

Google第七代AI TPU「Ironwood」明年將上市，近期IC設計大廠聯發科也積極進軍ASIC業務。供應鏈透露，...

