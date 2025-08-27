快訊

泰勒絲宣布嫁了！與NFL男神童話成真 曬6千萬鑽戒放閃

ABF 載板恐爆供應缺口 推升產品報價 高盛調升三雄目標價

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
高盛證券預期，今年底BT與高階ABF載板將出現供應缺口，對非輝達（NVIDIA）高階需求與現貨市場比重較高的ABF載板廠商，未來幾季將享有更佳報價前景。 路透
高盛證券預期，今年底BT與高階ABF載板將出現供應缺口，對非輝達（NVIDIA）高階需求與現貨市場比重較高的ABF載板廠商，未來幾季將享有更佳報價前景。 路透

隨BT與高階ABF載板上游關鍵原材料T-Glass玻纖短缺問題，恐將於第4季更嚴峻，高盛證券預期，今年底BT與高階ABF載板將出現供應缺口，對非輝達（NVIDIA）高階需求與現貨市場比重較高的ABF載板廠商，未來幾季將享有更佳報價前景。

高盛據此調升三家台廠目標價，將南電（8046）評等由「中立」調升至「買進」、目標價由125元大升至280元，調幅1.2倍；建議「買進」臻鼎-KY、目標價由160元大升至215元，升幅34.3%；景碩維持「中立」、目標價由116元升至130元，升幅12%。

高盛科技產業分析師王冠詔在「亞洲科技產業」報告指出，儘管台灣ABF載板供應商目前仍持有約二至三個月的T-Glass玻纖庫存，但短缺情況將在第4季更加嚴峻，估計今年T-Glass玻纖供不應求比率將達25%。

這意味BT與高階ABF載板將在今年底出現供應缺口，使非輝達的ABF載板價格將自第4季起至明年第4季，每季均將上漲 5%至10%；而BT載板繼7月調漲5%至20%後，8月來價格已再上漲5%。

至於主要供應輝達AI伺服器的ABF載板廠商，由於輝達會直接向主要玻纖供應商採購關鍵材料，因此預期價格上漲空間將相對有限，使得受惠程度並不明顯。

王冠詔認為，載板廠將於今年下半年至明年下半年的幾個季度，優先保留T-Glass用於高毛利產品，至少高於目前BT載板 15%至20%的毛利率，對比中低階ABF載板約10%的毛利率，這將直接帶來更好的載板報價表現。

就受惠公司來看，在非輝達高階需求與現貨市場比重較高的ABF載板廠商，未來幾季將享有更佳的報價前景；至於BT載板廠，則所有廠商都受惠，因為第3季價格預期將調漲10%至25%，帶動營收走強，並自下半年起實現獲利增長。

由於玻纖短缺、T-Glass 交期拉長，以及約占BT載板成本5%的銅箔漲價推動，近來BT載板價格持續上漲。王冠詔判斷，這不僅是因應成本轉嫁，更反映載板廠希望毛利率回升至 2022 年價格修正前的15%至20%以上水準。

ABF 輝達

延伸閱讀

市場靜待輝達財報公布 期貨多空對峙

T-Glass短缺加劇 高盛喊多ABF、BT載板廠

輝達財報公布前該搶進還是觀望？ 分析師鎖定「最強族群」先下手為強

台積電力挺台股午盤黑翻紅 輝達財報展望樂觀 可留意這幾檔概念股

相關新聞

上銀打進人形機器人全球百強！打造機械關節與肌肉 還幫CoWoS搬晶圓

中台灣以精密機械起家的上銀科技，4月時被摩根士丹利列入「全球人形機器人100強」，讓上銀成為紅色機器人供應鏈盤踞下，與台積電、鴻海與和大，唯四入列人形機器人百強的台廠。

Google新平台全面導入、亞馬遜衝刺解決方案 AI液冷台鏈商機大噴發

科技巨擘Google在Hot Chips 2025大會展示全新AI平台運算效能，宣布新AI平台全面導入液冷散熱系統，加上...

達明「登大人」 林百里站台 強調「金孫要上市 爺爺最開心」

廣達集團旗下達明機器人昨（26）日舉行上市前業績發表會，集團大家長、廣達董事長林百里親自參加，強調「金孫達明要上市『登大...

10.7萬元 輝達「新大腦」Jetson Thor 開賣 加速通用時代來臨

輝達（NVIDIA）25日宣布最新一代機器人晶片模組Jetson AGX Thor開賣，售價3,499美元（約新台幣10...

晶片搶推潮 Google、超微衝刺新一代 AI 處理器 台積左右逢源

Google、輝達（NVIDIA） 近期揭露新晶片產品與晶片架構，輝達RTX PRO採Blackwell架構，由台積電先...

聯發科攻 ASIC 傳捷報

Google第七代AI TPU「Ironwood」明年將上市，近期IC設計大廠聯發科也積極進軍ASIC業務。供應鏈透露，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。