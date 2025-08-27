ABF 載板恐爆供應缺口 推升產品報價 高盛調升三雄目標價

隨BT與高階ABF載板上游關鍵原材料T-Glass玻纖短缺問題，恐將於第4季更嚴峻，高盛證券預期，今年底BT與高階ABF載板將出現供應缺口，對非輝達（NVIDIA）高階需求與現貨市場比重較高的ABF載板廠商，未來幾季將享有更佳報價前景。

高盛據此調升三家台廠目標價，將南電（8046）評等由「中立」調升至「買進」、目標價由125元大升至280元，調幅1.2倍；建議「買進」臻鼎-KY、目標價由160元大升至215元，升幅34.3%；景碩維持「中立」、目標價由116元升至130元，升幅12%。

高盛科技產業分析師王冠詔在「亞洲科技產業」報告指出，儘管台灣ABF載板供應商目前仍持有約二至三個月的T-Glass玻纖庫存，但短缺情況將在第4季更加嚴峻，估計今年T-Glass玻纖供不應求比率將達25%。

這意味BT與高階ABF載板將在今年底出現供應缺口，使非輝達的ABF載板價格將自第4季起至明年第4季，每季均將上漲 5%至10%；而BT載板繼7月調漲5%至20%後，8月來價格已再上漲5%。

至於主要供應輝達AI伺服器的ABF載板廠商，由於輝達會直接向主要玻纖供應商採購關鍵材料，因此預期價格上漲空間將相對有限，使得受惠程度並不明顯。

王冠詔認為，載板廠將於今年下半年至明年下半年的幾個季度，優先保留T-Glass用於高毛利產品，至少高於目前BT載板 15%至20%的毛利率，對比中低階ABF載板約10%的毛利率，這將直接帶來更好的載板報價表現。

就受惠公司來看，在非輝達高階需求與現貨市場比重較高的ABF載板廠商，未來幾季將享有更佳的報價前景；至於BT載板廠，則所有廠商都受惠，因為第3季價格預期將調漲10%至25%，帶動營收走強，並自下半年起實現獲利增長。

由於玻纖短缺、T-Glass 交期拉長，以及約占BT載板成本5%的銅箔漲價推動，近來BT載板價格持續上漲。王冠詔判斷，這不僅是因應成本轉嫁，更反映載板廠希望毛利率回升至 2022 年價格修正前的15%至20%以上水準。