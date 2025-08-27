AI 需求旺 南亞電子材料喊漲 下月起銅箔基板售價傳調升8%

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
南亞26日舉行法說會並透露，自第2季起，旗下生產的包括CCL、銅箔、玻纖布及電子級環氧樹脂等確實都在漲價。示意圖。聯合報系資料照
AI需求強旺，南亞電子材料喊漲。南亞（1303）昨（26）日舉行法說會並透露，自第2季起，旗下生產的包括CCL、銅箔、玻纖布及電子級環氧樹脂等確實都在漲價，其中，高階CCL材料短缺無法緩解，供不應求情況將延續至2026年。

業界傳出，南亞生產的CCL（銅箔基板）將自9月1日起將再漲一波，調幅8%。對此，南亞昨日並未正面回應。法人指出，電子材料占南亞營運比重逾四成，南亞更是全球相關領域的主要供應商，其漲價動作顯示產業熱況持續升溫。

台塑集團核心成員南亞昨日應邀參加法人說明會，說明今年第3季營運展望，南亞表示，第3季為電子材料產品傳統旺季，但消費性產品因關稅因素，下游於第2季已提前備貨，需要時間去化，預估將影響第3季需求。但AI伺服器、ASIC及高階網通所需的中高階材料，將持續導入量產，產銷組合持續優化。

南亞近日受惠轉型題材帶動，市場看好公司受惠AI伺服器需求擴張，推動銅箔基板（CCL）報價上調，加上全球油價止跌，帶動南亞股價一早就攻上45.7元，漲幅逾7%，後雖股價拉回，但三大法人同步買超南亞共1萬2,441張，居各公司買超之冠。

南亞表示，今年上半年營業利益較去年同期增加，主因電子材料產品在AI產業持續擴大資本支出下，獲利顯著成長，加上聚酯產品發展光電用膜、環保纖維，績效優於去年同期，整體營業利益較去年同期顯著增加；對下半年則樂觀看待。

至於市場關注南亞全系列CCL產品及PP陸續調漲問題，南亞說明，自第2季開始，對於依賴度高的客戶，在可承受範圍內包括CCL、銅箔、玻纖布及電子用環氧樹脂等「確實都在漲價」，其中高階CCL材料短缺無法緩解，供不應求狀況延續至2026年。

電子材料外，南亞在化工產品、化工產品及塑膠產品等三大事業體第3季營運表現，都呈正向樂觀看法。南亞表示，化工產品事業的乙二醇德州廠及大陸丙二酚廠將維持全能生產，且部分訂單配合船期及下游產銷計畫集中於第3季出貨，整體交運量成長。

聚酯產品部份，美國地區國慶假期結束後，下游恢復拉貨；台灣地區聚酯棉及長纖絲訂單增加，但由於整體產業展望仍保守，需求成長有限，預期第3季整體表現將與第2季相當。

AI 南亞

