富采出脫錼創持股交易金額4.5億 用於資金配置調整、財務優化
LED廠富采（3714）昨（26）日公告，自今年3月20日至8月26日處分轉投資Micro LED廠錼創（6854）普通股，交易總金額4.5億元。富采表示，主要為資金配置調整及活化資產與改善財務結構。
據公告，此次處分後，富采集團旗下子公司晶電對錼創仍持有912萬7,338股，持股比例7.76%。富采仍看好Micro LED長遠發展，但考量市場商用化進程，決定先行調整資源配置。
富采表示，今年上半年營運面臨挑戰，第2季虧損擴大，主要受到消費力道疲弱、庫存調整以及新台幣匯率波動影響。
不過，公司握有近150億元現金且零負債，財務體質穩健，為轉型之路提供堅實後盾。
富采董事長彭双浪表示，美國關稅政策底定，客戶下單將趨於穩定，預期下半年出貨量維持成長，將持續提高高毛利加值產品的出貨比重，改善獲利能力。
面對產業變革，富采不再將LED視為唯一出路，積極推動「雙加值引擎」與「3+1長期發展策略」。公司將未來10年發展重點鎖定在光通訊與工業感測兩大核心技術，積極投入光子積體電路（PIC）、矽光子及共同封裝光學（CPO）等技術，搶攻AI伺服器與資料中心市場。
富采已加入台積電、日月光投控等半導體大廠主導的矽光子產業聯盟，以強化在異質整合應用中的關鍵地位。
在機器人以及智慧自動化相關應用方面，富采公司日前特別攜手凌華共同展出跨域整合方案，積極布局於高速成長中的智慧製造市場，推出包括採用Mini LED與Micro LED的人機介面顯示器，以及支援機器人自動化的高精度測距技術（SPAD）。
富采表示，將持續強化視覺、觸覺與測距技術，以滿足自動化市場需求。
公司也透過Ingest PD產品切入高階穿戴裝置，支援水分以及血糖等生理資訊感測。
