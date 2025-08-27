廣達的金孫「達明」將上市！林百里讚「台灣首家協作機器人品牌」
廣達集團旗下達明機器人昨日舉行上市前業績發表會，集團大家長、廣達董事長林百里開心表示，「金孫達明要上市、要『登大人』了，做爺爺（廣達）的最開心。」針對達明推出首台國產人型機器人，他分析，現在是邊走邊看，還有進步空間，且強調未來要跟輝達有更多合作。
達明為全球前三大協作機器人廠商，母公司為廣明，達明為廣達孫公司。達明已在全球銷售一點八萬支機械手臂，其中，有兩千台應用在廣達集團工廠內。
此外，達明上周首度揭曉其自研的首款人形機器人「TM Xplore I」，為台灣第一台國產人型ＡＩ機器人，對此，林百里表示，「現在是一邊看一邊走，還有進步空間，但終於有機器人了。」
達明TM Xplore I搭載輝達Jetson Orin平台，鎖定半導體、電子、汽車等高混合和高精度產業製造特性。林百里坦言，人形機器人目前在工廠應用空間還不大，但也不排除未來將人形機器人導入廣達工廠內的可能性。
林百里回憶，當初廣達一九九九年上市，廣明則在二○○二年上市櫃，等了那麼久才有個達明，可見機器人多難生。而達明是有業績、市場及技術底蘊的公司，但他對達明現階段營收規模還不滿意，因此給達明打八十分，期許達明持續進步。
林百里指出，達明有兩個引以為傲的地方，第一，它是台灣第一家協作機器人品牌，不再是代工業務，中心價值不是製造成本，而是製造價值。其次，達明也是全球第一家同時結合協作機器人、視覺與ＡＩ的機器學習公司，是解決方案平台是解決方案平台商，能拓展更多工作模式跟價值。
林百里表示，達明的核心優勢在於打造完整解決方案，因為達明機器人雖然與其他產品外觀相似，但其核心價值在於背後不斷累積的ＡＩ與智慧，使其越來越智能化。所以，達明建立的不只是單一硬體突破，而是一個完整的解決方案，能針對不同產業場景提供專屬方案。
