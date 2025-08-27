輝達「機器人大腦」開賣！售10.7萬台幣 首批下月出貨

輝達周一宣布旗下最新機器人晶片模組Jetson AGX Thor開賣，售價三千四百九十九美元（約新台幣十點七萬元），輝達稱這款晶片模組為「機器人大腦」，首批套件將於下月出貨，讓客戶能打造自己的機器人。而輝達也即將在台北時間廿八日凌晨公布年度第二季財報，投資銀行摩根士丹利在輝達財報出爐前夕重申看多輝達，以及台積電等輝達亞洲半導體供應商。高盛則警告輝達股價短線可能表現疲弱，但長線展望仍然樂觀。

大摩指出，DeepSeek點燃賣壓、Blackwell晶片據傳生產延宕和資料中心支出充滿不確定性，導致外界今年上半年對輝達的看法混沌不明，但這些因素如今已消散。

大摩表示，輝達可能對中國大陸財測抱持保守看法，這或許會導致該股籠罩謹慎氣氛。不過，大摩相信輝達發表保守看法，以及中國大陸據傳對H20設下限制，反而會洗淨該公司展望沾染的「汙泥」，輝達股票不確定性可望下降。大摩仍給予輝達加碼評等，給予台積電、聯發科、信驊、世芯和三星的評等也是加碼。

相較之下，高盛引用輝達二○二四年表現指出，輝達股價通常上半年表現最佳，下半年則缺乏利多催化劑。基於這種股票交易歷史型態，高盛分析師認為輝達股價下半年表現可能受到抑制。不過，高盛仍對輝達長期前景持樂觀看法，給予該公司股票買進評等，目標價為二百美元。

執行長黃仁勳曾表示，機器人是輝達在人工智慧（ＡＩ）之外最大的成長機會。過去兩年，ＡＩ已帶動輝達整體營收成長逾二倍。

輝達機器人和邊緣ＡＩ副總裁塔拉（Deepu Talla）上周五對媒體說：「我們不造機器人，也不造汽車，但我們透過基礎設施電腦和相關軟體，讓整個產業能夠實現。」

輝達表示，Jetson Thor晶片採用Blackwell圖形處理器架構，速度是上一代的七點五倍，可支援生成式ＡＩ模型，包括大型語言模型和能解讀周遭世界的視覺模型，對人形機器人來說尤其關鍵，包括Agility Robotics、亞馬遜、Meta和波士頓動力（Boston Dynamics）等公司都使用Jetson系列晶片。

儘管輝達二○一四年即推出多款機器人晶片，但機器人事業目前仍僅占營收約百分之一。不過成長速度還是很快。輝達近期已將汽車和機器人事業整併為同一部門，這部門在五月公布的單季營收達五點六七億美元，年增率高達百分之七十二。

輝達還表示，Jetson Thor晶片也能用於自駕車，特別中國大陸的汽車品牌。輝達將自駕車晶片稱為Drive AGX，雖與機器人晶片相似，但搭載專為汽車調校的Drive OS作業系統。