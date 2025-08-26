緯創宣布將NVIDIA RTX PRO導入AI伺服器平台、製造運營

代工大廠緯創（3231）26日宣布，將輝達（NVIDIA）最新的NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU整合至其伺服器平台。緯創表示，期盼透過此產品組合為企業運算市場帶來更高效能與效率。

隨著企業加速數位轉型，高效能運算與先進視覺化技術需求提升。緯創推出完整的端到端解決方案，結合AI伺服器與NVIDIA Omniverse、NVIDIA AI Enterprise以及NVIDIA RTX PRO Servers，協助企業導入沉浸式3D協作、即時模擬的AI驅動工作流程，跨足多元產業領域。

在智慧製造轉型方面，緯創採用了可搭載NVIDIA Omniverse與NVIDIA Metropolis的NVIDIA RTX PRO伺服器，使公司能透過虛擬環境先建構並測試工廠布局，再進行實體建置。通過建立生產設備的數位孿生（Digital twin），有助改善流程與降低瓶頸。該平台與IoT系統整合，將即時生產數據傳輸至虛擬模型，持續監控效能、檢測異常並優化生產，提升敏捷性與效率。

緯創並擴展解決方案，協助提供地端部署的AI實作，針對檢索增強生成（RAG）技術及大型語言模型（LLM）資料庫，採用包括NVIDIA NIM及NeMo微服務的NVIDIA AI Enterprise軟體平台，以適應個別產業。此解決方案能降低每秒處理的詞元（token）成本，獲得最大投資報酬率。

緯創資通企業暨網通產品事業群副總經理吳本偉表示，公司致力於提供最優質解決方案，協助企業推動創新與數位轉型。新方案已可部署，將助力客戶提升生產力並迎接加速運算時代。