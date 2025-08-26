快訊

魏哲家力挺！輝達推RTX PRO伺服器 台積電、鴻海等大廠搶先採用

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳（左）與台積電董事長魏哲家（右）。記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳（左）與台積電董事長魏哲家（右）。記者余承翰／攝影

輝達NVIDIA今日發布新聞稿提到，產業領導者利用NVIDIA RTX PRO伺服器改造企業資料中心，迎接AI時代，包含台積電（2330）、鴻海（2317）集團等採用，其中台積電董事長暨總裁魏哲家指出，台積電採用優化晶圓廠營運。

依據新聞稿，魏哲家表示：「半導體是人工智慧的支柱，賦能著並突破且重新定義每個產業。透過與NVIDIA的緊密合作，台積電正在推進半導體製造，並利用Blackwell支持的人工智慧工廠優化我們的晶圓廠營運，包括利用最新的RTX PRO伺服器，從而推動整個產業的效率和創新。」

NVIDIA 鴻海 台積電 晶圓廠 半導體 魏哲家

