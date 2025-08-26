鴻海採用輝達最新RTX PRO企業級AI伺服器 有望大幅提升開發效率

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海。記者吳康瑋／攝影
鴻海（2317）26日晚上宣布，正在採用輝達（NVIDIA）RTX PRO伺服器，這是一種由輝達RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU加速的企業級數據中心基礎設施。鴻海將使用輝達RTX PRO伺服器來加速生成式AI（ GenAI） 部署、代理工作流程設計和模擬應用程序。

鴻海董事長劉揚偉表示，「實現智慧製造的數位轉型，需要正確的基礎和技術。通過將輝達RTX PRO伺服器引入我們的全球基礎設施，鴻海正在重新定義人工智能驅動的自動化的界限——從複雜的機器人技術到智能物流、代理工廠運營和智能電動汽車」。

鴻海正在RTX PRO伺服器上部署多個用例，包括用於規劃和模擬自動化生產線的3D數位孿生的Omniverse，以及用於開發和模擬先進自主移動機器人（AMR）的Isaac。RTX PRO伺服器也出現在輝達Enterprise AI Factory和alidated design中，使鴻海能夠快速部署全端、企業級AI基礎設施。它與輝達BlueField-3 DPU和輝達ConnectX-8 SuperNIC搭配使用，整合了高效率的網路、儲存和網路安全加速器，以支援廣泛的企業應用。

這對於鴻海在推進智慧製造、數位孿生和供應鏈優化方面尤其有價值。

輝達執行長黃仁勳表示，現代工廠將存在於兩個世界中：一個是實體工廠，一個是數位工廠——外觀和行為相同的完美雙胞胎。輝達RTX PRO是這場革命的平台，建立在模擬、圖形和人工智慧之上。鴻海正在引領潮流，為人工智能和全宇宙數字孿生時代重塑製造業。

RTX PRO伺服器有望大幅提升鴻海的開發效率和邊緣AI部署，使多個高精度模擬能夠並行運行，並即時查看不同策略的表現。這些系統讓鴻海有信心探索更複雜的場景，並快速確定最佳解決方案。對於機器人技術和廣泛的人工智慧應用來說，這意味著從概念到部署的路徑更順暢、更快捷。

鴻海也是輝達系統合作夥伴，通過鴻海旗下的鴻佰科技，提供RTX PRO伺服器，基於帶有8個RTX PRO 6000 Blackwell GPU的MGX參考設計。

AI 鴻海 輝達 伺服器 黃仁勳 劉揚偉

