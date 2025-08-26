晶瑞光推「AI熱成像監控＋高光譜無人機」兩大應用 可望為營運增添動能

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

光學與半導體微顯影整合廠晶瑞光（6787）宣布，攜手子公司晶芯光電與在地AI系統商，鎖定智慧農業、智慧養殖與實體超商智慧監控市場，同步推出兩大新應用：AI智慧熱成像監控系統與高光譜影像無人機方案，公司表示可望為今年下半年起的營運增添動能。

晶瑞光表示，高光譜無人機整合「彩色夜視感測器＋紅外熱像模組」，在低光環境下仍能呈現接近白天色彩，並以熱成像即時標記溫差異常；搭配AI分析，用於農作物監測、病蟲害預警、精準施肥，以及工地安防、邊境監測、救災與國防等24小時情境。

在落地進度上，公司指出，AI智慧熱成像監控系統將率先導入桃園有機蛋畜牧場，自紅外感測到AI影像分析一條龍導入，可即時辨識家禽體溫與「熱緊迫」狀態，並結合精準飼養與智慧環控，提升養殖安全與效率；後續規畫擴展至豬、牛及水產養殖，並強化食品安全與溯源資料。

技術面，晶瑞光以半導體黃光製程結合光學鍍膜，發展多頻譜分光鍍膜技術，開發高光譜成像感光晶片，應用版圖涵蓋智慧物流、生醫與農業無人機。公司亦建置12吋濺鍍機、強化矽光子鍍膜能力，適用於高光譜成像晶片與高速資料傳輸晶圓載體，作為智慧農業與邊緣AI硬體基礎。

市場與政策面，根據國外研究報告Fortune Business Insights報告指出，全球農業無人機市場2023年規模約49.8億美元，2024年至2032年年複合成長率18.5%，2032年上看237.8億美元；多光譜/高光譜成像正成為無人機標配之一。公司並引述美台DSET研究指出，台灣無人機市場規模將由2024年的約新台幣50億元，至2028年擴大至約300億元；配合政府推動中部成為智慧技術與無人機核心製造基地，利於在地供應鏈擴張。

展望後市，晶瑞光將以「光學濾光片＋AI高光譜感測模組」雙軌策略深化Edge AI、AI智慧農業、AI智慧監視系統、矽光子與無人機布局，並計畫與農科業者打造以高光譜數據為核心的農業大數據平台，形成從感測、數據到決策的閉環。公司並看好「技術升級＋應用擴散＋政策加持」三重驅動，自2025年下半年起營運動能將明顯加速，目標成為亞洲智慧光學解決方案的關鍵供應商。

AI 晶片 無人機 半導體

