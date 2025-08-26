漲聲響起？台CCL大廠稱觀望中 「高階產品本來報價不一樣」
對於傳統旺季再傳報價上漲，台灣銅箔基板CCL業者今日分別表示，沒聽說、觀望中，而且高階產品本來報價就和中低階產品不一樣。而且目前國際銅價已自先前高檔回落。
據了解，目前台光電（2383）、聯茂（6213）、騰輝（6672）等都沒有隨意調整報價的情況，騰輝也說，還在觀望。
業者說，主要台廠供應的產品為中高階，本身報價就高於所謂低階產品，先前已大陸銅箔基板業者喊漲，但大陸廠商先前曾大舉降價內卷，就算報價反彈在中低階市場的價格仍低於同業，實際價格仍看客戶需求以及產品規格而定。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言