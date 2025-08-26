漲聲響起？台CCL大廠稱觀望中 「高階產品本來報價不一樣」

對於傳統旺季再傳報價上漲，台灣銅箔基板CCL業者今日分別表示，沒聽說、觀望中，而且高階產品本來報價就和中低階產品不一樣。而且目前國際銅價已自先前高檔回落。

據了解，目前台光電（2383）、聯茂（6213）、騰輝（6672）等都沒有隨意調整報價的情況，騰輝也說，還在觀望。

業者說，主要台廠供應的產品為中高階，本身報價就高於所謂低階產品，先前已大陸銅箔基板業者喊漲，但大陸廠商先前曾大舉降價內卷，就算報價反彈在中低階市場的價格仍低於同業，實際價格仍看客戶需求以及產品規格而定。