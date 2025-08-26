台日科技高峰論壇9月8、9日登場 產官學研領袖聚焦建構民主供應鏈

「2025台日科技高峰論壇」下月登場，值此國際情勢丕變之際，台日產官學研領袖將齊聚台北，探討全球趨勢與雙邊合作機制。

論壇定9月8日起，在台北國際會中心舉行兩天。近來台積電2奈米技術外洩，牽涉到與日本國家隊有關的東京威力科創公司（TEL），全案還在審理中，台日半導體的未來合作愈加受到外界關注。

我外交部所屬的亞東關係協會2003年起即每年舉辦「台日科技高峰論壇」，選定台日共同關心的主題，邀請台日產官學研高階人士與會，以凝聚共識，建構前瞻的科技發展構想，並達到提升台日科技交流層級以及擴散實質交流效果。現在已成為台日科技高層交流和互動的常規性平台。

由於地緣政治風險升高與全球科技競爭白熱化，半導體產業成為各國戰略布局核心。為深化台日科技戰略夥伴關係，構立具韌性的民主供應鏈體系，這次高峰論壇以「從設計到應用：台日半導體民主供應鏈」為主軸，並從產業鏈剖析「全球半導體產業發展趨勢」。

協辦單位中華經濟研究院指出，論壇聚焦五大議題：一、半導體設計未來趨勢與台日合作方向，探討AI晶片與低功耗內容；二、 設計等創新技術，分析雙方技術互補優勢與合作潛力；三、異質整合趨勢與供應鏈生態系—匯集日設備與技術供應商，展現生態系前瞻布局。

四、台日半導體關鍵材料合作契機—聚焦晶圓材料及製程設備的互補優勢與對接策略；五、半導體先進檢測與展望—探討量測技術創新與品質控制，展望未來市場機會。

中經院指出，論壇呼應台灣「半導體先進製程中心」戰略方針，與日本「次世代半導體技術開發」政策藍圖，促進雙邊政策協調與技術對接，也希望透過這次交流平台，推動台日共構具戰略自主性與可持續發展的半導體價值鏈，開創台日合作新典範。

這次重量級講者有SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、日本內閣官房科技顧問、JST理事長橋本和仁、AIST量子中心副主任堀部雅弘、國立情報學研究所副所長也是九州半導體發展規劃者安浦寬人、九州經濟調查協會常務理事岡野秀之。