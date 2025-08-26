快訊

「柯建銘必須離開國會」 朱立倫：他留立院是對不起台灣社會

冷心低壓襲擊多處淹水！高雄溫度驟降近10度 民眾：比冷氣房還冷

「小英男孩」涉綠能弊案 蔡英文辦公室：不能容忍不法行為

台日科技高峰論壇9月8、9日登場 產官學研領袖聚焦建構民主供應鏈

經濟日報／ 記者劉秀珍／即時報導
台日科技高峰論壇下月上旬在台北舉行，半導體供應鏈合作是討論核心。圖／取自台日資訊科技網
台日科技高峰論壇下月上旬在台北舉行，半導體供應鏈合作是討論核心。圖／取自台日資訊科技網

「2025台日科技高峰論壇」下月登場，值此國際情勢丕變之際，台日產官學研領袖將齊聚台北，探討全球趨勢與雙邊合作機制。

論壇定9月8日起，在台北國際會中心舉行兩天。近來台積電2奈米技術外洩，牽涉到與日本國家隊有關的東京威力科創公司（TEL），全案還在審理中，台日半導體的未來合作愈加受到外界關注。

我外交部所屬的亞東關係協會2003年起即每年舉辦「台日科技高峰論壇」，選定台日共同關心的主題，邀請台日產官學研高階人士與會，以凝聚共識，建構前瞻的科技發展構想，並達到提升台日科技交流層級以及擴散實質交流效果。現在已成為台日科技高層交流和互動的常規性平台。

由於地緣政治風險升高與全球科技競爭白熱化，半導體產業成為各國戰略布局核心。為深化台日科技戰略夥伴關係，構立具韌性的民主供應鏈體系，這次高峰論壇以「從設計到應用：台日半導體民主供應鏈」為主軸，並從產業鏈剖析「全球半導體產業發展趨勢」。

協辦單位中華經濟研究院指出，論壇聚焦五大議題：一、半導體設計未來趨勢與台日合作方向，探討AI晶片與低功耗內容；二、 設計等創新技術，分析雙方技術互補優勢與合作潛力；三、異質整合趨勢與供應鏈生態系—匯集日設備與技術供應商，展現生態系前瞻布局。

四、台日半導體關鍵材料合作契機—聚焦晶圓材料及製程設備的互補優勢與對接策略；五、半導體先進檢測與展望—探討量測技術創新與品質控制，展望未來市場機會。

中經院指出，論壇呼應台灣「半導體先進製程中心」戰略方針，與日本「次世代半導體技術開發」政策藍圖，促進雙邊政策協調與技術對接，也希望透過這次交流平台，推動台日共構具戰略自主性與可持續發展的半導體價值鏈，開創台日合作新典範。

這次重量級講者有SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、日本內閣官房科技顧問、JST理事長橋本和仁、AIST量子中心副主任堀部雅弘、國立情報學研究所副所長也是九州半導體發展規劃者安浦寬人、九州經濟調查協會常務理事岡野秀之。

AI 日本 半導體 台積電

延伸閱讀

傳統成功模式面臨挑戰 台灣工具機業怎突圍？新代董座蔡尤鏗這樣說

台積電2奈米外洩疑雲…傳TEL高層將來台善後！網轟：土下座切小指、告到死

自家人也搖頭…台積電驚爆內鬼洩密案 日網狂批：日本半導體完了

台積電2奈米洩密案 TEL打破沈默：涉案員工已解僱 配合台灣當局調查

相關新聞

「機器人爺爺」林百里站台賀達明「登大人」 何世池盼上市有3目標

廣達（2382）孫公司達明（4585）將上市，26日召開上市前業績說明會，廣達董事長林百里也親自出席擔任嘉賓，他上台致詞...

中嘉、凱擘大寬頻拚永續 服務全面低碳化

2025 ESG高峰會今天登場，擔任研討會與談人的中嘉集團總經理陳佐銘表示，數位需求快速成長是減碳契機，隨著光纖網路鋪設...

漲聲響起？台CCL大廠稱觀望中 「高階產品本來報價不一樣」

對於傳統旺季再傳報價上漲，台灣銅箔基板CCL業者今日分別表示，沒聽說、觀望中，而且高階產品本來報價就和中低階產品不一樣。...

台日科技高峰論壇9月8、9日登場 產官學研領袖聚焦建構民主供應鏈

「2025台日科技高峰論壇」下月登場，值此國際情勢丕變之際，台日產官學研領袖將齊聚台北，探討全球趨勢與雙邊合作機制。

禾榮科加速器硼中子捕獲設備第一筆大單 以16.8億元賣給南京明基醫院

禾榮科（7799）26日宣布，將與佳世達集團明基醫院簽署合作協議，以5,500萬美元（約新台幣16.8億元）首度將加速器...

台積電美國新廠擬訂預防大規模槍擊事件 強化廠區安全

台積電（2330）近年海外布局擴大，特別是美國新廠因應客戶群需求持續推進，依據台積電說明，於TSMCArizona廠區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。