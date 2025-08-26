快訊

中嘉、凱擘大寬頻拚永續 服務全面低碳化

中央社／ 台北26日電
中嘉集團總經理陳佐銘表示，數位需求快速成長是減碳契機，隨著光纖網路鋪設及優化，可發揮其作為低碳基礎建設的角色，滿足未來高速、穩定的連線需求。中嘉／提供
2025 ESG高峰會今天登場，擔任研討會與談人的中嘉集團總經理陳佐銘表示，數位需求快速成長是減碳契機，隨著光纖網路鋪設及優化，可發揮其作為低碳基礎建設的角色，滿足未來高速、穩定的連線需求。

2025 ESG高峰會在8月26日至8月28日在台北南港展覽館二館登場，由財團法人中華民國會計研究發展基金會主辦，活動內容聚焦在永續核心議題，涵蓋2050淨零碳排目標、永續發展相關政策、國際永續準則、循環經濟、綠色金融與投資、碳管理、數位轉型、科技減碳等熱門議題。

陳佐銘於論壇中分享，固網寬頻業者如何從基礎設施到服務內容全面落實低碳化。他說，數位需求快速成長是一個巨大的減碳契機，光纖網路將扮演永續發展關鍵作用。中嘉集團也在服務面落實100%數位化營運，如內部全面採用電子表單、導入業界最進化的AI智能客服，並號召全體員工共同建立綠色企業文化。

凱擘大寬頻透過新聞稿表示，近年投入數十億元進行網路優化升級，全面提升頻寬速率、穩定性與資訊安全，也導入電子簽核、工單及線上回報開通報竣機制，去年減少70萬7823張裝機、維修工單，等同減少4360.19公斤碳排量，另已有逾7成用戶使用電子帳單，一年省下超過84萬張A4紙，有效減少碳排放量高達91噸。

凱擘大寬頻董事長王鴻紳表示，結合cOS Central雲端平台與人工智慧串流遙測，可以動態分析頻寬使用狀況，避免資源閒置與不必要負載，進一步降低整體能耗，達到節能永續成效，同時也能提升網路管理效率，兼具節能減碳與實踐環境永續發展。

ESG 減碳 中嘉 凱擘 雲端平台

