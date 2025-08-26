禾榮科加速器硼中子捕獲設備第一筆大單 以16.8億元賣給南京明基醫院
禾榮科（7799）26日宣布，將與佳世達集團明基醫院簽署合作協議，以5,500萬美元（約新台幣16.8億元）首度將加速器硼中子捕獲治療（AB-BNCT）中心建置推向海外，雙方將共同投入加速器硼中子捕獲治療中心在南京明基醫院的建置，進一步攜手探索BNCT臨床應用之潛力。
依據合作規劃，南京明基醫院將提供具建置潛力的場址及相關基礎設施投資，禾榮科將依據場地條件，提出AB-BNCT中心設計，涵蓋核心設備部署、輻射屏蔽設計、全套AB-BNCT系統建置，以滿足臨床醫療需求。合作內容不僅包含BNCT設備建置，亦涵蓋臨床應用、藥物合作、人才培育，期望形成更具深度的區域醫療合作網絡。
禾榮科表示，與佳世達集團的合作，是在既有BNCT建置經驗上的延伸與深化，與臺北榮民總醫院、中國醫藥大學附屬醫院等合作單位形成互補，致力於建立多點聯合、資源共享的 BNCT 產學合作平台。
佳世達集團指出，BNCT是新世代腫瘤治療的重要方向，此次合作將可落實明基醫院在BNCT領域內的臨床研究與應用，為患者提供更多治療選擇與希望。
禾榮科公司，為台灣首家專注於開發加速器型硼中子捕獲治療（AB-BNCT）系統的公司，致力於打造具備國際競爭力的BNCT癌症治療設備。提供從中子放射照射系統、治療計畫系統、含硼藥物、含硼核醫藥物到臨床整合方案的全方位解決方案。禾榮科技以「提升癌症患者生命的長度與寬度」為使命，期許為癌症治療提供更有效、低副作用的新選擇。
佳世達集團，是一家橫跨資訊產業、醫療事業、智慧解決方案與網路通訊事業的全球科技集團。旗下擁有明基電通、南京明基醫院、蘇州明基醫院、明基透析、凱圖國際、明基生物技術、明基口腔醫材、明基材料等多家子公司，以聯合艦隊策略進行垂直整合與水平分工，於全球市場提供產品製造、系統開發及整合服務。
