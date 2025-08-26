台積電美國新廠擬訂預防大規模槍擊事件 強化廠區安全
台積電（2330）近年海外布局擴大，特別是美國新廠因應客戶群需求持續推進，依據台積電說明，於TSMCArizona 廠區擬訂預防大規模槍擊事件風險處理措施，確保員工人身安全。
業界說，跨國海外布局特別是在美國文化民情不同，比如台積電美國新廠入廠規範已明訂不可攜帶槍枝入廠，同時應對當地合法擁槍的情況，半導體大廠勢必也必須沙盤推演各種情況，降低在美國管理上的風險。
依據台積電已更新最新年度ESG永續報告書其中指出，廠區布署多層次、高規格的安全監控與檢查設備，並結合客戶需求、國際標準與當地法規，從設計階段即強化控管，同時利用AI實現安全技術。
依據報告，台積電也提到，確保全球風險管控與外部風險應變；另強化安全專業團隊，招募具軍警、國安背景專業人士，提升全球實體安全與執行成效，同時建構雲端智能影像偵測平台，強化緊急應變跨區協防能量以及新增建置智能自助服務平台，簡化證件申請流程及安全管制作業。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言