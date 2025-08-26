台積電美國新廠擬訂預防大規模槍擊事件 強化廠區安全

台積電（2330）近年海外布局擴大，特別是美國新廠因應客戶群需求持續推進，依據台積電說明，於TSMCArizona 廠區擬訂預防大規模槍擊事件風險處理措施，確保員工人身安全。

業界說，跨國海外布局特別是在美國文化民情不同，比如台積電美國新廠入廠規範已明訂不可攜帶槍枝入廠，同時應對當地合法擁槍的情況，半導體大廠勢必也必須沙盤推演各種情況，降低在美國管理上的風險。

依據台積電已更新最新年度ESG永續報告書其中指出，廠區布署多層次、高規格的安全監控與檢查設備，並結合客戶需求、國際標準與當地法規，從設計階段即強化控管，同時利用AI實現安全技術。

依據報告，台積電也提到，確保全球風險管控與外部風險應變；另強化安全專業團隊，招募具軍警、國安背景專業人士，提升全球實體安全與執行成效，同時建構雲端智能影像偵測平台，強化緊急應變跨區協防能量以及新增建置智能自助服務平台，簡化證件申請流程及安全管制作業。