快訊

傻眼！陳奕迅來台活動前2日突宣布取消 荒唐理由曝光

衛福部長邱泰源已在打包辦公室？ 傳他先接任「代理部長」

泓德能源總座100萬元交保 股價重創「市值蒸發183億」公司發聲

佳世達衝刺醫療業務 旗下南京明基醫院砸16.8億購買禾榮科設備

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

佳世達（2352）集團衝刺醫療業務，26日公告，旗下南京明基醫院與禾榮科（7799）簽訂加速器硼中子捕獲治療中心建置合作協議，同時宣布砸下5,500萬美元（換算新台幣約16.8億元），取得相關設備。佳世達表示，此舉可提升腫瘤治療能力，發展精準放療服務。

佳世達26日代子公司南京明基醫院公告，與禾榮科技簽訂加速器硼中子捕獲治療中心建置合作協議。

佳世達指出，此舉將提升南京明基醫院腫瘤治療能力，發展精準放療服務。雙方將共同投入加速器硼中子捕獲治療中心建置，進一步攜手探索BNCT臨床應用之潛力。

因應合作，佳世達同步代子公司BenQ BM Holding Cayman Corp.公告，董事會通過南京明基醫院有限公司取得禾榮科技之設備，交易總金額為美金5,500萬美元，對此，佳世達指出，主要是供營運用。

腫瘤 明基醫 佳世達

延伸閱讀

大陸南京6頭野豬結伴渡長江上岸 專家：野豬有長距離游泳能力

LV在南京開設全球首家美妝店 一支口紅要價5千

南京14歲女生創紀錄 首位女性奪下帆船世錦賽冠軍

相關新聞

「機器人爺爺」林百里站台賀達明「登大人」 何世池盼上市有3目標

廣達（2382）孫公司達明（4585）將上市，26日召開上市前業績說明會，廣達董事長林百里也親自出席擔任嘉賓，他上台致詞...

工研院公益兒童科技體驗營開跑 七大科技闖關遊戲童玩中體驗AI科技

工研院攜手慈濟基金會26日在花蓮舉辦「公益兒童科技體驗營」，帶著孩子搭乘「AI奇幻列車」，進行AI科技的奇幻冒險。工研院...

輝達推最新機器人平台Jetson Thor 達明、研華備戰搶商機

輝達（NVIDIA）正式推出最新機器人平台Jetson Thor，有望推動人形機器人市場壯大，對此，廣達（2382）集團...

十銓成「2025六都電競 X ROG玩家共和國」 賽事指定記憶體

十銓旗下電競品牌T-FORCE以行動支持台灣電競賽事，T-FORCE今年再度成為「全台最大業餘賽事」的「2025六都...

台灣大前進ESG高峰會 以AI驅動ESG邁向RE100

會計研究發展基金會主辦的「2025 ESG 高峰會」26日登場。台灣大哥大（3045）表示，結合AI驅動ESG實踐，現場...

廣達林百里看達明人形機器人「還有進步空間」 強調會跟輝達多合作

廣達（2382）集團旗下達明（4585）機器人26日舉行上市前業績發表會，針對達明日前推出的人形機器人—「TM Xplo...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。