佳世達衝刺醫療業務 旗下南京明基醫院砸16.8億購買禾榮科設備
佳世達（2352）集團衝刺醫療業務，26日公告，旗下南京明基醫院與禾榮科（7799）簽訂加速器硼中子捕獲治療中心建置合作協議，同時宣布砸下5,500萬美元（換算新台幣約16.8億元），取得相關設備。佳世達表示，此舉可提升腫瘤治療能力，發展精準放療服務。
佳世達26日代子公司南京明基醫院公告，與禾榮科技簽訂加速器硼中子捕獲治療中心建置合作協議。
佳世達指出，此舉將提升南京明基醫院腫瘤治療能力，發展精準放療服務。雙方將共同投入加速器硼中子捕獲治療中心建置，進一步攜手探索BNCT臨床應用之潛力。
因應合作，佳世達同步代子公司BenQ BM Holding Cayman Corp.公告，董事會通過南京明基醫院有限公司取得禾榮科技之設備，交易總金額為美金5,500萬美元，對此，佳世達指出，主要是供營運用。
