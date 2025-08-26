工研院公益兒童科技體驗營開跑 七大科技闖關遊戲童玩中體驗AI科技
工研院攜手慈濟基金會26日在花蓮舉辦「公益兒童科技體驗營」，帶著孩子搭乘「AI奇幻列車」，進行AI科技的奇幻冒險。工研院長期推動科技教育落地在偏鄉，希望透過寓教於樂的科技闖關遊戲，讓花蓮孩童體驗永續與AI科技應用在生活中的創意。學童在體驗營中，透過AI音頻非破壞式檢測技術來「聽聲辨蛋」，做品質的最佳守門員，勇闖「AI棒球樂園」，體驗用AI輔助讓揮棒力道與擊球角度更精準。希望在花東發揮跨域共創的影響力，讓科技教育的種子茁壯為科技研發的力量。
工研院副總暨永續長兼社會公益委員會主委何大安表示，工研院長期關懷弱勢、偏鄉學童的科普教育，將創新科技轉化為淺顯易懂的教材，以樂趣啟發孩童潛力，擴大他們的生活體驗，對未來產生正效益。「公益兒童科技體驗營」已連續舉辦14年，近年來AI科技突飛猛進，科技的力量就是知識的力量，今年再次攜手慈濟基金會，集結工研院院友與志工，將工研院研發的AI應用在百工百業的成果，轉化為易理解、生活化的科普知識，透過互動式學習與遊戲的方式讓孩子認識AI科技，進而拓展視野，把所學運用到日常生活，成為孩童未來探索世界的動力。
慈濟基金會慈善志業發展處主任呂芳川表示，慈濟長年關注教育推廣，這次更希望幫助花東地區孩子拓展視野，勇敢做夢。今年特別規劃七大科技關卡，讓孩子們邊玩邊學。也期盼透過科技與公益的結合，讓孩子親手操作、用眼睛觀察、用心感受，不再只是課堂知識，而是一場「真實體驗」。
今年活動共有七個關卡，工研院主管同仁們化身「關主」，在不同領域的關卡前，用心將艱澀的科技知識，變成孩子們玩得懂、用得上的「科技魔法」。例如「香氣魔法工坊：天然植萃調香師養成記」關卡，讓學童認識植物香氣如何從原料中提取與保存，體驗天然植萃製作過程，了解不同香型與氣味應用。「神奇水泥研究所：低碳建築大冒險」關卡，透過介紹AI低碳無機聚合混凝土技術，讓孩子了解為什麼「水泥也可以很聰明又環保」。「咚咚聲的秘密：AI來聽蛋破沒？」關卡，透過AI音頻非破壞式檢測技術，用AI來「聽聲辨蛋」，認識非破壞式檢測技術如何幫忙檢查商品品質。
此外，「手語也會說話：AI翻譯小幫手」，AI手語翻譯，體驗AI鏡頭如何即時翻譯手語，讓彼此更好溝通。認識無聲世界的語言，學習尊重與多元文化。「AI棒球樂園：擊出你的數據全壘打！」則以AIoT棒球打擊服務系統，體驗AI棒球打擊練習，透過感測數據判斷揮棒力道與擊球角度，即時觀看個人打擊數據與球速分析。「表情高手！AI來看你開心沒？」透過臉部情緒與手勢辨識，了解AI怎麼學會「看臉色」。「打造自己的AI水族箱：我視AI魚缸」，孩童不但可以眼睛看到哪隻魚類，畫面就出現魚類的品種與說明，更可設計AI監測系統，幫忙照顧水中魚寶寶，打造會思考的智能小生態。志工講師們看著孩子們投入的模樣與歡笑聲，也覺得很有成就感，笑說「這就是志工最好的回報！」
