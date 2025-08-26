輝達推最新機器人平台Jetson Thor 達明、研華備戰搶商機
輝達（NVIDIA）正式推出最新機器人平台Jetson Thor，有望推動人形機器人市場壯大，對此，廣達（2382）集團旗下達明（4585）董事長何世池26日表示，9月達明機器人可能會有採用Jetson Thor機器人電腦架構的樣品，看好輝達相關新品將帶動未來2至3年機器人大腦算力將以數倍成長。而名列輝達Jetson Thor首波合作夥伴之一的工業電腦龍頭研華（2395）則已正式推出搭載Jetson Thor 的MIC-743整機系統，並同步宣布MIC-742機器人開發套件將於9月中開放訂購。
達明機器人今日舉行上市前業績發表會，針對輝達近期推出的機器人Jetson Thor模組架構，何世池分析，相關算力大幅提升，未來2至3年機器人大腦算力將以數倍成長，算力越強，機器人能做的事情越來越多。
何世池透露，9月達明機器人可能會有採用Jetson Thor機器人電腦架構的樣品開始，目前來看，傳統機械手臂可能還不會採用輝達新的Jetson Thor架構。
此外，輝達近期正式推出全新AI機器人大腦Jetson AGX Thor，並在官網公布首波20家合作夥伴，台廠僅3家入列，研華是唯一的台灣工業電腦廠，也是菁英（Elite）級別的夥伴，意味著是輝達合作夥伴中最高等級。
研華作為輝達全球Elite Partner，現已正式推出搭載Jetson Thor 的MIC-743整機系統，並同步宣布MIC-742機器人開發套件將於9月中開放訂購。
研華表示，新品有三大突破，包含高速即時數據傳輸、效能8倍躍升2,070 TFLOPs 的AI算力、記憶體倍增至128GB。此外，伺服器等級多模態AI首度進駐邊緣端，支援人形機器人、AMR與智慧醫療等次世代應用。
研華在今年5月份COMPUTEX 2025 即已攜手NVIDIA，首度發表機器人超級大腦 Jetson Thor。同時，在8月剛結束的台北自動化展上，研華也透過自家工廠進行的中文版影音檢索與摘要Live展示，展現持續進化的技術能力，讓觀眾直接感受到AI在真實製造場域中的應用價值。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言