輝達推最新機器人平台Jetson Thor 達明、研華備戰搶商機

輝達（NVIDIA）正式推出最新機器人平台Jetson Thor，有望推動人形機器人市場壯大，對此，廣達（2382）集團旗下達明（4585）董事長何世池26日表示，9月達明機器人可能會有採用Jetson Thor機器人電腦架構的樣品，看好輝達相關新品將帶動未來2至3年機器人大腦算力將以數倍成長。而名列輝達Jetson Thor首波合作夥伴之一的工業電腦龍頭研華（2395）則已正式推出搭載Jetson Thor 的MIC-743整機系統，並同步宣布MIC-742機器人開發套件將於9月中開放訂購。

達明機器人今日舉行上市前業績發表會，針對輝達近期推出的機器人Jetson Thor模組架構，何世池分析，相關算力大幅提升，未來2至3年機器人大腦算力將以數倍成長，算力越強，機器人能做的事情越來越多。

何世池透露，9月達明機器人可能會有採用Jetson Thor機器人電腦架構的樣品開始，目前來看，傳統機械手臂可能還不會採用輝達新的Jetson Thor架構。

此外，輝達近期正式推出全新AI機器人大腦Jetson AGX Thor，並在官網公布首波20家合作夥伴，台廠僅3家入列，研華是唯一的台灣工業電腦廠，也是菁英（Elite）級別的夥伴，意味著是輝達合作夥伴中最高等級。

研華作為輝達全球Elite Partner，現已正式推出搭載Jetson Thor 的MIC-743整機系統，並同步宣布MIC-742機器人開發套件將於9月中開放訂購。

研華表示，新品有三大突破，包含高速即時數據傳輸、效能8倍躍升2,070 TFLOPs 的AI算力、記憶體倍增至128GB。此外，伺服器等級多模態AI首度進駐邊緣端，支援人形機器人、AMR與智慧醫療等次世代應用。

研華在今年5月份COMPUTEX 2025 即已攜手NVIDIA，首度發表機器人超級大腦 Jetson Thor。同時，在8月剛結束的台北自動化展上，研華也透過自家工廠進行的中文版影音檢索與摘要Live展示，展現持續進化的技術能力，讓觀眾直接感受到AI在真實製造場域中的應用價值。